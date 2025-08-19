L'ultimo viaggio di Pippo Baudo, da Roma alla sua Sicilia

Il feretro di Pippo Baudo è partito per l'ultimo viaggio dal Teatro delle Vittorie di Roma verso la sua Sicilia. Nell'auto, insieme alla bara, tre cuscini di rose rosse (e una sola di colore blu) mandati dai figli e i nipoti. I funerali si svolgeranno mercoledì 20 alle 16 a Militello in Val di Catania. Tutti i dettagli

Dopo la chiusura della camera ardente al Teatro delle Vittorie (FOTO) con la benedizione della salma, oggi, martedì 19 agosto dopo le 12, le spoglie di Pippo Baudo hanno cominciato il loro viaggio verso il suo paese natìo, Militello in Val di Catania. Il carro funebre è partito dal rione Prati di Roma tra gli onori delle forze dell'ordine, gli applausi dei presenti e le note di Donna Rosa. Dunque, è passato dagli uffici del presentatore in via della Giuliana. Nel corso del pomeriggio dovrà percorrere circa 850 chilometri in automobile (e in traghetto sullo Stretto di Messina) per raggiungere in serata il Santuario di Santa Maria della Stella, dal 2002 patrimonio dell'umanità Unesco, a Militello.

- - ©IPA/Fotogramma

il lutto cittadino E’ stata curata, a quanto si apprende, in collaborazione con il Viminale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Ad accompagnare la salma, su un'altra auto, ci sarà la collaboratrice storica di Baudo, Dina Minna. Anche nel borgo - dove per mercoledì 20 è stato proclamato il lutto cittadino - sarà allestita una camera ardente, in questo caso nella chiesa, dalle 9 alle 13. Il Santuario riaprirà dunque alle 15.30, quando potranno entrare familiari, autorità, colleghi artisti e giornalisti accreditati per assistere ai funerali. I cittadini potranno accedere nel limite dei rimanenti posti disponibili in chiesa.



Approfondimento Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica un'intervista inedita. VIDEO