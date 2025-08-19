Pippo e quella sua voglia di essere “Fantastici”

La rubrica "ChiaraMente" di Chiara Gamberale per Sky tg24 Insider oggi ci porta tra le persone in coda per la camera ardente di Pippo Baudo, "un signore che sapeva riconoscere chi prende quella nota che non esiste tra un 'la' e un 'si bemolle'". L’autrice di “Dimmi di te”, il suo ultimo libro, ascolta le voci di chi è andato a Roma per porgere un ultimo saluto al conduttore di tutti e a quella tv "in cui, mettendocela tutta e senza però farlo apposta, si poteva essere davvero diversi". E "Fantastici"