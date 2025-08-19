Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Pippo e quella sua voglia di essere “Fantastici”

Chiara Gamberale

Chiara Gamberale

©Getty

La rubrica "ChiaraMente" di Chiara Gamberale per Sky tg24 Insider oggi ci porta tra le persone in coda per la camera ardente di Pippo Baudo, "un signore che sapeva riconoscere chi prende quella nota che non esiste tra un 'la' e un 'si bemolle'". L’autrice di “Dimmi di te”, il suo ultimo libro, ascolta le voci di chi è andato a Roma per porgere un ultimo saluto al conduttore di tutti e a quella tv "in cui, mettendocela tutta e senza però farlo apposta, si poteva essere davvero diversi". E "Fantastici"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ