Funerali Pippo Baudo, il feretro verso il cimitero di Militello. VIDEO

IL RICORDO DURANTE LE ESEQUIE

"Sono state settimane soprattutto le ultime di grande sofferenza, era sotto morfina, però lucido e comunque per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione”, aveva detto prima delle esequie don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo. “In effetti si è chiuso un libro con la sua morte, quasi un secolo di storia, ma non è solo la storia della Rai, è la storia dell'Italia, del bel Paese e oggi noi quando guardiamo a quel feretro dobbiamo tenere presente che quel libro si è chiuso ma contiene tante memorie che noi dobbiamo custodire e ripeto non sono saperi che hanno solo una valenza culturale ma soprattutto spirituale". Aveva proseguito: “Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo”. E ancora: "Pippo ha sì conosciuto il favore del pubblico e la gioia di entrare, con garbo e competenza, nelle case di milioni di italiani. Ma al di là dei programmi e degli applausi, ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri. Molti lo ricordano come uomo generoso, discreto, pronto ad aiutare senza clamore”. Citando il testo delle Beatitudini, “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati", Don Albanese aveva aggiunto che “il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità”. Infine, aveva invitato tutti a pregare "in modo particolare per i suoi familiari: per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro, per i nipoti Nicholas e Nicole". Infatti, "il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo: a loro chiediamo al Signore di donare consolazione, perché possano sentire che la morte non è l'ultima parola, ma che il legame d'amore che li unisce a Pippo - padre e nonno - trova compimento in Dio, dove nulla va perduto. Ricordiamo anche coloro che gli sono stati accanto con dedizione e fedeltà: in particolare la sua assistente Dina che in questi mesi, anni di malattia è stata il suo vero angelo custode. Ricordiamo poi anche i tanti amici, concittadini di Militello, colleghi, artisti e persone del mondo dello spettacolo che oggi ne piangono la scomparsa: possano custodire non solo il ricordo dei successi, ma soprattutto la testimonianza di umanità, generosità e passione che Pippo ha lasciato in loro".