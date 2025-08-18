Chi è Dina Minna, la segretaria di Pippo Baudo con lui fino alla fine

Dina Minna è stata la storica assistente personale di Pippo Baudo per decenni. È stata al suo fianco anche nei momenti più delicati della carriera, rappresentando una presenza discreta ma costante nei suoi impegni professionali

Mentre l’Italia piange la scomparsa del celebre conduttore televisivo Pippo Baudo (morto il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni) emerge con sempre più intensità il ritratto di una figura discreta ma fondamentale: Dina Minna, la sua assistente storica. Dina Minna è stata al fianco di Pippo Baudo per decenni, accompagnandolo nei momenti professionali più importanti ma anche in quelli più delicati della sua vita. La sua figura, pur poco nota al grande pubblico, era ben conosciuta e rispettata dagli addetti ai lavori.

Dina Minna è stata al fianco di Pippo Baudo per decenni, accompagnandolo nei momenti professionali più importanti ma anche in quelli più delicati della sua vita. La sua figura, pur poco nota al grande pubblico, era ben conosciuta e rispettata dagli addetti ai lavori. In molte redazioni era infatti lei il punto di riferimento per coordinare interviste, appuntamenti e gestire l'agenda del conduttore. Franco Mariotti, che la incontrò sul set nel 2007, la definì come la donna che "non lo lasciò neanche un minuto".

Il rapporto tra Dina Minna e Pippo Baudo andava oltre la semplice collaborazione professionale. Nel 2020, ospite del programma L'Ora Solare, Baudo la definì con gratitudine: "La ringrazio con tutto il cuore, perché per me è davvero indispensabile: mi cura, mi consiglia, mi rassicura. Mi sento protetto da lei. È molto più giovane di me e, davanti a lei, mi sento come un bambino". Baudo ribadì che Dina non viveva con lui, ma era sempre presente, anche solo per ricordargli di prendere la terapia quotidiana dei farmacii.