Minacciò il suicidio a Sanremo, Pino Pagano: "Sono in lutto per Baudo"

Trent’anni fa entrò nella storia del Festival minacciando di buttarsi dalla balaustra dell’Ariston, salvato in diretta da Pippo Baudo. Oggi, a 69 anni, vive in una casa popolare a Castel Maggiore, tra malattie, ricordi e l’amarezza per una notorietà che non ha mai cambiato la sua vita.
A 69 anni, Pino Pagano vive ancora in una casa popolare di Castel Maggiore, alle porte di Bologna, insieme alla moglie e al cane. In cantina custodisce i ritagli di giornale e gli stivaletti che indossava la sera del 23 febbraio 1995, quando il suo volto entrò nella storia televisiva italiana. Oggi la sua vita è lontana dai riflettori: una pensione di invalidità da 750 euro, un corpo segnato da un tumore, due infarti, la perdita di un polmone e della voce. “Pensavo di cambiare vita, invece mi sono pentito. È stata solo pubblicità negativa”, ha raccontato alle pagine bolognesi di Repubblica.
Pino Pagano: "Sono in lutto per Baudo"
Pagano dice di sentirsi “in lutto” per Pippo Baudo, l’uomo che quella notte lo salvò e che in seguito non volle più incontrarlo. “Dopo mi inseguivano anche alla Coop, fecero persino dei poster con la mia immagine. Ma le promesse non furono mantenute: mi avevano offerto 25 milioni di lire, alla fine mi diedero solo 500mila lire, più qualche comparsata in tv”, ricorda amaramente. Oggi quella scena è tornata virale sui social, ma Pagano non riesce a guardarla fino alla fine. In cantina rimangono i suoi cimeli: i giornali e gli stivaletti. Il maglione grigio che portava all’Ariston, invece, non c’è più: la moglie lo ha buttato “perché si era infeltrito”.
Cosa accadde quella notte del 23 febbraio del 1995
Il 23 febbraio 1995, durante la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo, 16 milioni di italiani assistettero in diretta a una delle scene più celebri e drammatiche della storia della televisione. Pino Pagano, allora 39enne, salì sulla balaustra della galleria del Teatro Ariston minacciando di buttarsi. Baudo interruppe lo show, raggiunse l’uomo e lo convinse a scendere, salvandogli la vita sotto gli occhi del pubblico e delle telecamere. Quella sera si parlò di gesto disperato, ma negli anni Pagano ha raccontato un’altra versione: sarebbe stato un colpo di scena preparato per coprire un “buco” lasciato dall’assenza di Elton John, atteso tra gli ospiti. “Volevo diventare famoso, un personaggio, magari scrivere un libro e cambiare la mia vita”, ha confessato più volte. Prima di allora aveva già minacciato un gesto simile dalla Tour Eiffel a Parigi. Ma il clamore non gli ha portato la svolta sperata. Quella notte, rimasta impressa nell’immaginario collettivo, lo ha reso celebre, ma non gli ha dato la vita nuova che sperava.
