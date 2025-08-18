Minacciò il suicidio a Sanremo, Pino Pagano: "Sono in lutto per Baudo"

Trent’anni fa entrò nella storia del Festival minacciando di buttarsi dalla balaustra dell’Ariston, salvato in diretta da Pippo Baudo. Oggi, a 69 anni, vive in una casa popolare a Castel Maggiore, tra malattie, ricordi e l’amarezza per una notorietà che non ha mai cambiato la sua vita.

A 69 anni, Pino Pagano vive ancora in una casa popolare di Castel Maggiore, alle porte di Bologna, insieme alla moglie e al cane. In cantina custodisce i ritagli di giornale e gli stivaletti che indossava la sera del 23 febbraio 1995, quando il suo volto entrò nella storia televisiva italiana. Oggi la sua vita è lontana dai riflettori: una pensione di invalidità da 750 euro, un corpo segnato da un tumore, due infarti, la perdita di un polmone e della voce. “Pensavo di cambiare vita, invece mi sono pentito. È stata solo pubblicità negativa”, ha raccontato alle pagine bolognesi di Repubblica.

Pino Pagano: "Sono in lutto per Baudo" Pagano dice di sentirsi “in lutto” per Pippo Baudo, l’uomo che quella notte lo salvò e che in seguito non volle più incontrarlo. “Dopo mi inseguivano anche alla Coop, fecero persino dei poster con la mia immagine. Ma le promesse non furono mantenute: mi avevano offerto 25 milioni di lire, alla fine mi diedero solo 500mila lire, più qualche comparsata in tv”, ricorda amaramente. Oggi quella scena è tornata virale sui social, ma Pagano non riesce a guardarla fino alla fine. In cantina rimangono i suoi cimeli: i giornali e gli stivaletti. Il maglione grigio che portava all’Ariston, invece, non c’è più: la moglie lo ha buttato “perché si era infeltrito”.