Laura Pausini lancia La mia storia tra le dita dall'album Io canto 2

Venerdì 12 settembre Laura Pausini pubblicherà il singolo La mia storia tra le dita anticipando il nuovo album di cover Io canto 2. In arrivo anche una tournée mondiale. L’artista ha raccontato: “Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica”

Il 12 settembre Laura Pausini pubblicherà il nuovo singolo La mia storia tra le dita, tratto dall’album di cover Io canto 2 in arrivo prossimamente. Annunciato anche un tour mondiale in partenza a marzo, la cantautrice ha raccontato: “Trovo che sia una benedizione poter fare un lavoro che ti restituisce così tanto, ecco perché mi metto nuovamente a servizio del pubblico. Per me più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me”.

Grandi novità in arrivo. Il 12 settembre Laura Pausini lancerà La mia storia tra le dita. La canzone, prodotta e arrangiata da Paolo Carta , è una reinterpretazione del capolavoro di Gianluca Grignani. Il brano sarà disponibile in quattro versioni: italiano, spagnolo, portoghese e francese. In arrivo anche il videoclip diretto da Gaetano Morbioli .

L’artista ha svelato l’uscita di Io Canto 2 in arrivo a quasi vent’’anni di distanza dall’acclamato Io Canto. Laura Pausini ha dichiarato: “A differenza del primo questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione, rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli , più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio”.

Inoltre, Laura Pausini ha annunciato la nuova tournée mondiale in partenza a marzo dalla Spagna: “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica”.

La cantautrice (FOTO) ha aggiunto: “Trovo che sia una benedizione poter fare un lavoro che ti restituisce così tanto, ecco perché mi metto nuovamente a servizio del pubblico. Per me più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me”. Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre. Gli iscritti al fanclub potranno accedere a una speciale presale a partire dalle ore 10:00 di giovedì 11 settembre. Ecco tutte le date dell’atteso Io Canto World Tour 2026/2027:

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

LONDRA (UK) - IN ARRIVO