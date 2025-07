Robbie Williams e Laura Pausini cantano Desire al Mondiale per club

Nella serata di domenica 13 luglio, poco prima del fischio d’inizio della finale del Mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain, Robbie Williams e Laura Pausini hanno cantato dal vivo al MetLife Stadium di New York il brano Desire, il nuovo inno ufficiale della FIFA . L’esibizione, che è stata poi seguita dall’esecuzione dell’inno degli Stati Uniti sotto gli occhi del Presidente Donald Trump, ha unito così le voci dell’artista romagnola (nonché star della musica latina) e dell’ex frontman dei Take That . La canzone, scritta dallo stesso Williams, prodotta da Karl Brazil e Owen Parker, mixata da Richard Flack e adattata in lingua spagnola dalla stessa Pausini, sarà per i calciatori e i tifosi la colonna sonora di tutte le prossime competizioni FIFA, compreso il Campionato Mondiale del 2026. In attesa dei futuri eventi, i due cantanti hanno accompagnato l’ingresso in campo delle squadre nella cerimonia pre-match, mentre l’Halftime Show è stato affidato a J Balvin, Doja Cat e Tems. Ora il brano Desire è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Lo completa un videoclip ufficiale, che era stato presentato in anteprima nella notte tra il 14 e il 15 giugno a Miami durante la cerimonia di apertura del torneo.

“Musica e calcio uniscono le persone come nient'altro, quindi sono più che onorato di essere l'ambasciatore ufficiale della FIFA Music”, aveva dichiarato Robbie Williams prima dell'esibizione. “Cantare Desire con Laura alla finale della Coppa del Mondo per club FIFATM e condividere quel momento con i tifosi dello stadio e tutti i tifosi che guardano da casa in tutto il mondo, sarà un momento davvero speciale. Ed è solo l'inizio, sono così emozionato che la mia canzone farà parte di alcuni dei miei tornei di calcio FIFA preferiti nei prossimi anni". Laura Pausini aveva aggiunto: "È un onore per me essere invitata a unirmi a Robbie Williams ed essere presente nella canzone Desire, scritta da Robbie. La canzone è fantastica, davvero toccante. È un sogno stare con lui per la Coppa del Mondo per club FIFA. Fin da bambina crescendo in Italia ricordo l'emozione e la passione per il calcio nel mio paese natale. Potersi esibire dal vivo con Robbie Williams davanti a calorosi fan del calcio ed essere ascoltati dagli appassionati di musica di tutto il mondo sarà davvero fantastico”.

Laura Pausini ha costruito una straordinaria carriera, che dura da 30 anni e che è stata puntellata da innumerevoli collaborazioni internazionali. Ha infatti lavorato con icone della musica come Madonna , Michael Jackson , Phil Collins , Kylie Minogue , Michael Bublé , Gloria Estefan e il maestro Ennio Morricone . È stata inoltre la prima artista italiana a cantare al Madison Square Garden e al Radio City Music Hall di New York, alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olympia di Parigi. In occasione del Laura Pausini World Tour 2023-2024, la cantante ha poi radunato più di mezzo milione di spettatori e ha collezionato 80 date internazionali. Vanta inoltre oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, la vittoria di un Grammy Award e di cinque Latin Grammy, la conquista del titolo di Person of the Year 2023 (ricevuto dalla Latin Recording Academy) e l’ingresso nella classifica statunitense Billboard Hot 100. Da non dimenticare anche il Golden Globe per la Migliore canzone originale ricevuto nel 2021 per il brano Io sì, la colonna sonora del film La vita davanti a sé che aveva ricevuto anche una candidatura agli Oscar e ai David di Donatello.

IL TESTO

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved

One thing unites us and the best is yet to come

We know who we are and what must be done

Despite the fury, the hope for heights

If the devil arrives, we won't make him wait

Love in slow-mo and it's raging like a fire

You've got the ball and you're driven by desire

Oh-oh-oh

Aim high, fly by

Dеstiny is in front of you (Oh-oh-oh)

It's a beautiful game and the drеam it's coming true (Oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (Oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (Oh-oh-oh)

Cuando el diablo nos mire, tendremos valor

Apesar de la furia y del rancor

Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo

No habrá dolor porque ganamos con deseo

Oh-oh-oh

Aim high, fly by

Destiny is in front of you (Oh-oh-oh)

It's a beautiful game and the dream it's coming true (Oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (Oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (Oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (Oh-oh-oh)

We justify and it's a tie (Oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (Oh-oh-oh)

We justify and it's a tie (Oh-oh-oh)

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved.