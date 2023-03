Phil Collins, malattia peggiora. Rutherford dei Genesis: "E' immobile"

Phil Collins ha detto addio ai suoi fan col concerto dei Genesis di sabato 26 marzo a Londra 2022, alla 02 Arena. Non riusciva più a suonare dopo gli interventi chirurgici alla schiena: "Ora dovrò trovare un vero lavoro",aveva scherzato lo stesso cantante. Il gruppo, che include Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford aveva annunciato la reunion per il tour The Last Domino? dopo 14 anni di assenza dai live ma già durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non è riuscito a usare il bastone per camminare: "Non faccio niente -aveva spiegato in una intervista al Guardian- non mi alleno a cantare a casa, le prove sono la pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto cambia le cose".