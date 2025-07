Robbie Williams e Laura Pausini: online nuovo inno della FIFA, Desire

Il brano, scritto da Robbie Williams e interpretato in duetto con Laura Pausini, accompagnerà i giocatori nei tornei internazionali fino al Mondiale 2026. Il debutto live avverrà il 13 luglio nella finale della Coppa del Mondo per Club al MetLife Stadium di New York

Nominato Official FIFA Music Ambassador , Robbie Williams è al centro di questo progetto internazionale: Desire accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre in tutti i tornei FIFA, incluso il Campionato Mondiale del 2026 . Il video, caricato sul canale YouTube ufficiale dell’artista britannico, è una celebrazione visiva dell’energia, della tensione e della solennità che precedono il calcio d’inizio. Il tutto in vista della prima esecuzione live in duetto , prevista per domenica 13 luglio durante la finale della Coppa del Mondo per Club al MetLife Stadium di New York.

Le voci degli artisti

“Calcio e musica hanno sempre significato moltissimo per me – ha dichiarato Robbie Williams –. Sono cresciuto guardando i walk-out, ascoltando gli inni, percependo quella tensione unica. Volevo scrivere qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, l’orgoglio, la maestosità di quel momento che precede ogni grande partita. È un onore per me che Laura abbia accettato il mio invito: è un’artista incredibile con una voce perfetta”.

Laura Pausini, che ha curato l’adattamento in spagnolo del brano, ha raccontato così la nascita della collaborazione:

“È un onore unire la mia voce a quella di una star e icona come Robbie. Desire è una canzone straordinaria, intensa, toccante. Appena l’ho ascoltata, adattare la strofa in spagnolo è stato naturale. Fin da bambina associo il calcio a momenti carichi di emozione, e poter vivere questa esperienza sul palco della FIFA è come tornare lì, in quel battito d’attesa che precede ogni gol. È come essere su un palcoscenico, la stessa scarica di adrenalina”.