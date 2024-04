I due artisti hanno rilasciato il videoclip della canzone che si chiude annunciando il proseguimento della storia nel video di Mad Love, brano di Jason Derulo in duetto con YoungBoy Never Broke Again.

Jason Derulo, classe 1989, è tra gli artisti di maggior successo della scena musicale internazionale. Dall’omonimo album di debutto nel 2010 al suo ultimo lavoro, nel corso degli anni il cantante e ballerino ha inanellato una serie di successi, tra le sue canzoni più famose troviamo sicuramente Ridin’ Solo, Don’t Wanna Go Home, The Other Side, Want to Want Me e Take You Dancing.