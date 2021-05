Jason Derulo è diventato papà: è nato il primo figlio con Jena Frumes

Fiocco azzurro per uno degli artisti più celebri e amati a livello internazionale. Nelle scorse ore la voce di Don’t Wanna Go Home ha annunciato il lieto evento tramite il profilo Instagram che vanta oltre sette milioni e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, shooting fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Alcune settimane fa il cantante e Jean Frumes hanno rivelato di essere in attesa del loro primogenito attraverso un emozionante video che ha ottenuto oltre un milione di like .

Jason Derulo, i successi

Nel corso degli anni il cantante si è imposto come uno degli artisti più seguiti a livello internazionale, tra i suoi album più popolari troviamo Everything Is 4, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Tra i suoi singoli più amati amati spiccano In My Head, Ridin’ Solo, The Other Side e Want to Want Me.