Jason Derulo e Jena Frumes, in arrivo il primo figlio: l'annuncio

Lieto evento per uno degli artisti più famosi e amati a livello mondiale. Poche ore fa la voce di In My Head ha annunciato di essere in attesa del primo figlio con la dolce metà Jena Frumes .

Jason Derulo, il successo

approfondimento

Will Smith, denti rotti "per colpa" di Jason Derulo: il video virale

Nel corso di oltre un decennio Jason Derulo, classe 1989, ha dominato le classifiche a livello internazionale con singoli e album in grado di vendere milioni di copie.

Tra i suoi brani più amati spiccano sicuramente Ridin’ Solo, The Other Side, Want to Want Me e Take You Dancing.