Mika e Lionel Richie a Perugia per l'Umbria Jazz 2025

I biglietti saranno disponibili dal 25 novembre 2024 per Mika e dal 26 novembre per il Lionel Richie, entrambi dalle ore 11.00 sui siti web di Boxol e TicketOne.

I due concerti si terranno il 19 luglio 2025, per quanto riguarda Mika, e il 20 luglio 2025 per Lionel Richie. Gli show andranno in scena all’Arena Santa Giuliana di Perugia.

Arriveranno quindi per la kermesse musicale umbra due star brillantissime della musica internazionale. L'annuncio è giunto dalla pagina social ufficiale dell'evento nella giornata di giovedì 21 novembre 2024, con un post pieno di entusiasmo (post che potete guardare in fondo a questo articolo).

Un grande ritorno per Mika



Per Mika, questo è un grande ritorno: il cantante, infatti, si è già esibito a Perugia nel contesto della famosa kermesse musicale di genere jazz.

“L’Italia per me è una seconda casa, un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un'estate indimenticabile!”, ha affermato Mika a proposito dei suoi prossimi concerti che terrà nel nostro Paese, uno dei quali è proprio quello di Perugia.