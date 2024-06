I 75 anni di Lionel Richie, le sue canzoni più famose

Il cantante è nato il 20 giugno 1949. Simbolo della musica degli anni Ottanta, si è affermato come una delle più belle voci dell’r&b, del funk e del pop. Ecco una selezione dei suoi brani più celebri

Compie 75 anni Lionel Richie (è nato il 20 giugno 1949), simbolo della musica degli anni Ottanta con successi del calibro di All night long e Say you, say me. Il cantante si è affermato come una delle più belle voci dell’r&b, del funk e del pop, capace di raccontare, in pochi versi, emozioni e fasi della vita. Ecco una selezione dei suoi brani più famosi: da quelli che invitano a divertisti, alle ballate più "sentimentali".

All night long All Night Long è una delle canzoni più famose di Lionel Richie. Pubblicata nel 1983, ha raggiunto la posizione n. 1 in molte classifiche internazionali, ed è ancora oggi molto conosciuta. Il brano fonde elementi di R&B, pop e reggae, con un sound esotico che richiama l’ispirazione giamaicana. Si tratta di un brano molto coinvolgente, che si presta per essere suonato durante feste e balli, e che inneggia al party e al divertirsi per "tutta la notte". La canzone è considerata la settantaseiesima più bella di sempre in Billboard's Greatest Songs of all time.

Say you, say me Say You, say me è una canzone pop-r&n scritta e incisa nel 1985. È stata anche la colonna sonora del film Il sole a mezzanotte e si è aggiudicata un Premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale. Il testo è un inno all’unità, all’amarsi, allo stare insieme. E fa parte di quei successi di Richie che non sono canzoni da festa, quanto più ballate emozionanti, quasi d'altri tempi.

Dancing on the ceiling Tornando invece alle canzoni più da "party" di Richie, non si può non citare Dancing on the ceiling, brano pubblicato nel giugno del 1986. Raggiunse la seconda posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 nel settembre 1986. La canzone parla di divertirsi e invita letteralmente a "ballare sul soffitto". Celebre - ancora oggi - il passaggio: Oh, what a feeling when we're dancing on the ceiling.

Endless love (con Diana Ross) Lionel Richie ha scritto Endless Love - poi eseguita con Diana Ross - che dà il titolo a un film di Franco Zeffirelli del 1981 ed è stata un successo travolgente, raggiungendo il primo posto negli Stati Uniti e mantenendo la sua posizione per nove settimane. Luther Vandross e Mariah Carey ne hanno fatto una cover, e Lionel è tornato su Endless Love per l'album del 2012 Tuskegee, eseguendola con Shania Twain.

We are the World (con Michael Jackson) Porta la firma di Lionel Richie anche We Are the World, brano del 1985 realizzato - su idea di Harry Belafonte - a scopo di beneficenza, e scritto dall'artista insieme a Michael Jackson. Inciso dagli USA for Africa ("USA" sta per "United Support Artists"), un supergruppo formato da 45 celebrità della musica, il brano raccolse oltre 100 milioni di dollari che furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Il singolo raggiunse la vetta delle classifiche di tutto il mondo e divenne, all'epoca, il brano più venduto nella storia della musica. Il brano alterna strofe eseguite dalle varie star soliste e un ritornello cantato dall'intero gruppo. È intriso di tradizione afroamericana, con cadenze dell'r&b e la spinta della musica gospel. Dalla canzone emerge un messaggio universale fatto di pace e fratellanza. Il brano si apre con un invito all'unione tra i popoli, nonostante ci sia molta gente che perde la vita per la fame e per le guerre. Ed esorta a essere tutti uniti, sempre.