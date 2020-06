Poche ore fa Variety ha lanciato un’indiscrezione che ha subito conquistato i media. Stando a quanto riportato, Walt Disney e Lionel Richie sarebbero a lavoro su un film, al momento chiamato All Night Long, che vedrebbe come fulcro centrale i brani dell’artista statunitense.

Lionel Richie: i successi

Lionel Richie è uno degli artisti più famosi a livello mondiale. Nel corso degli anni il cantante ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta diventando anche un’ispirazione per generazioni di artisti.

Il debutto del cantante avviene nel 1982 con il singolo Truly che ha il compito di anticipare il primo disco di inediti che pone Lionel Richie sotto l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Nel 1983 la voce di Stuck On You pubblica il suo disco pi ùiconico, stiamo ovviamente parlando di Can't Slow Down che vende più di dieci milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America conquistando un disco di diamante.

Tra i brani più famosi di Lionel Richie troviamo All Night Long (All Night), Hello, Say You, Say Me e Angel.