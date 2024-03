13/13 ©Ansa

I NUMERI DA RECORD - Ross, che nel 2016 ha ricevuto da Obama la Medaglia presidenziale della Libertà (la più alta onorificenza civile degli Usa), con la sola carriera da solista ha venduto oltre 100 milioni di dischi. In tutto ha avuto 18 singoli al numero uno (12 come cantante dei Supremes e 6 come artista solista). È l'unica artista donna ad avere singoli al primo posto come solista, come metà di un duetto (con Lionel Richie), come membro di un trio (le Supremes) e come membro dell'ensemble (We Are the World di USA for Africa)

