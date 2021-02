Morta Mary Wilson, una delle fondatrici delle Supremes

Quando le Supremes si sciolsero, la Wilson iniziò la sua carriera da solista . Pubblicò il primo album nel 1976, “Mary Wilson”, che non ebbe però successo e le costò il contratto con la Motown. Così, successivamente cambiò il suo repertorio: sposò lo stile jazz e blues , e scrisse un’ autobiografia (“Dreamgirl: My Life as a Supreme”) che ispirò il film del 2007 “ Dreamgirls ”.

Mary Wilson, insieme a Diana Ross e Florence Ballard, dominò la scena musicale degli anni Sessanta - Settanta. Con quella serie di successi senza precedenti, numerose hit al primo posto in classifica, presenze in televisione e nelle discoteche, le tre aprirono le porte a tutto quanto la Motown ha poi fatto negli anni successivi. “ Sono sempre stato orgoglioso di Mary . Era una vera star e, nel corso degli anni, ha continuato a lavorare duramente per rafforzare l'eredità delle Supremes. Mary Wilson è stata estremamente speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà profondamente” ha detto il fondatore dell’etichetta discografica Berry Gordy.

Il successo delle Supremes

Fondato nel 1959 col nome di The Primettes, le The Supremes furono un trio molto celebre negli anni Sessanta e Settanta. Sotto contratto con la Motown Records, di cui furono il gruppo musicale di più grande successo, Mary Ballard, Diana Ross e Florence Ballard portavano in scena brani doo-wop, pop, soul, Broadway e disco. Dodici loro singoli arrivarono in vetta alla Billboard Hot 100.

Tra i più grandi successi delle Supremes vi sono “When the Love Light Starts Shining” (il brano che diede loro la popolarità), “Where Did Our Love Go” (la canzone della consacrazione), “Baby Love”, “Stop! In the Name of Love”, “I Hear a Symphony”, “You Keep Me Hangin' On” Il brano più conosciuto è però “You Can't Hurry Love”, ancora oggi uno dei più sorprendenti successi della Motown.