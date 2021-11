Diana Ross, pronto un nuovo album dopo 14 anni

Un grazie particolare va ai suoi figli Evan Ross e Ross Naess che le hanno trasmesso fiducia e incoraggiamento per portare a termine questo lavoro. Nelle immagini di All Is Well , Diana Ross è ripresa mentre canta alcuni versi della canzone. Thank You è il quindicesimo album della signora del Soul ed è stato registrato nel suo studio privato. Tutte le canzoni sono accomunate da un senso di urgenza che si traduce nel potere della musica in grado di accompagnare le scelte che la vita ogni giorno ci pone di fronte. Thank You è diretto da Amanda Demme in collaborazione con i figli della signora Ross, Evan Ross (produttore) e Ross Naess (fotografia). E’ il suo primo videoclip in oltre un decennio. Viene anche diffusa una nuova splendida fotografia della star, catturata ad arte durante le riprese. Questo segna non solo l'uscita dell'album Thank You (Decca Records/Universal Music Group), ma anche il nuovo singolo "I Still Believe" - ​​una canzone sull'amore, la speranza e la positività - disponibile oggi.

Diana Ross dichiara: “I miei figli mi hanno dato fiducia e l'incoraggiamento per realizzare questo video. Dopo aver trascorso quasi due anni senza esibirmi e senza andavare davanti alla telecamera, mi hanno aiutato a tornare a stare con molte persone. Queste tre persone si sono davvero prese cura di me: Evan Ross (produttore), Amanda Demme (regista), Ross Naess (fotografia), insieme a tanti altri. Sono veramente grata per il lavoro che hanno fatto tutti per far sì che ciò accadesse".

Il primo brano, la title track "Thank You", che lancia il nuovo album molto atteso e molto personale di Diana Ross, dà subito l’idea di un disco molto curato che ha come tema la gratitudine. Questo – il 25° album in studio della cantante, attrice, produttrice e icona di stile – è composto interamente da materiale nuovo di zecca, tutto esclusivo e, con le sue canzoni di felicità, apprezzamento e gioia, è dedicato al suo pubblico nel corso degli anni.

Parlando dell’idea che ha ispirato l'album, Diana Ross spiega come il suo amore per il canto sia riuscita a tenerla di buon umore durante la pandemia: “Ho passato l'ultimo anno a registrare nuova musica e questa musica è un riflesso della gioia, dell'amore e gratitudine che provo ogni giorno. È un album di grande apprezzamento per la vita e per tutti voi" e aggiunge “Per me c'era l'urgenza di realizzare un album significativo, lavorando con ciò che sta accadendo. Attraverso il potere della musica stiamo creando un nuovo tipo di dialogo che supporta le nostre scelte e le decisioni che prendiamo”.

L'album contiene brani che portano direttamente sulla pista da ballo, come il primo singolo "Thank You", "Tomorrow" e il secondo singolo "If the World Just Danced", con cui Diana Ross ha letteralmente fatto ballare gli appassionati di tutto il mondo attraverso un video condotto dai suoi stessi fan. Il nuovo video "All Is Well" offre un momento di riflessione, incoraggiando i fan a trarre conforto da piccole gioie. Come canta nella frase d’apertura: “C'è bellezza intorno a te, proprio in mostra / Fai del tuo meglio per dire "grazie" ogni giorno”. Accanto a "All Is Well", ci sono le altre ballate "Time To Call", "Just In Case", "The Answer's Always Love" e "Count On Me". La voce di Diana Ross è sempre riconoscibile in queste bellissime melodie, dimostrando ancora una volta il suo grande talento.

Registrato nel suo studio di casa, Diana Ross ha scritto e collaborato alla stesura di tutti i brani con cantautori e produttori pluripremiati tra cui Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White e Nathanial Ledgewick. Diana Ross è stata definita una pioniera, un leader, un'icona e una leggenda, e con "Grazie" vuole dare ai suoi fan "Il meglio del meglio".