A dodici mesi dal trionfo con Due Vite, Marco Mengoni torna sul palco del Teatro Ariston in qualità di co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024 , in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

marco mengoni, il significato di due vite

Come da tradizione introdotta negli ultimi anni, il vincitore del Festival di Sanremo è chiamato a esibirsi con la canzone vincitrice nel corso della prima serata dell'edizione successiva. Nel caso specifico di Marco Mengoni, Amadeus l'ha voluto al suo fianco anche come co-conduttore della prima serata dell'edizione 2024.

Il brano Due Vite ha trionfato nel 2023 divenendo poi una hit tanto da conquistare ben cinque dischi di platino per aver venduto più di mezzo milione di copie in Italia. A maggio il cantante ha portato il brano anche sul palco dell’Eurovision Song Contest chiudendo in quarta posizione.