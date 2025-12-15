Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Musica
Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey, è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro
Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo annuncia la Fondazione Milano Cortina 2026, secondo cui la star americana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, "incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi". Ed è una "ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi".
La Cerimonia di Apertura, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un'esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo. In questo scenario, spiega ancora la Fondazione Milano Cortina 2026, 2la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. Un principio che, a San Siro, prenderà forma nell'incontro tra culture, creatività e partecipazione.
"Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un'esperienza condivisa - conclude la Fondazione -. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l'Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva
dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026".
