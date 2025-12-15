Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Musica
©Getty

Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey, è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo annuncia la Fondazione Milano Cortina 2026, secondo cui la star americana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, "incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi". Ed è una "ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi".

"un'esperienza irripetibile"

La Cerimonia di Apertura, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un'esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo. In questo scenario, spiega ancora la Fondazione Milano Cortina 2026, 2la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. Un principio che, a San Siro, prenderà forma nell'incontro tra culture, creatività e partecipazione.


"Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un'esperienza condivisa - conclude la Fondazione -. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l'Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei carey sky tg24

limpici di Milano Cortina 2026". 

Approfondimento

Mariah Carey si prepara a lanciare il suo primo album grunge
FOTOGALLERY

©Getty

mariah carey
1/12
Approfondimenti

L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante

Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Ambulance, il cast del film con Jake Gyllenhaal

Cinema

Il film del 2022, diretto da Michael Bay, va in onda su Italia 1 lunedì 15 dicembre....

10 foto

Inaugurato il bassorilievo di Daniele Milvio in via Verdi 3

Spettacolo

L'opera "Sipario" di Daniele Milvio è stata selezionata da una giuria presieduta dal...

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino al 5° mese

Spettacolo

Una tragedia ha colpito la coppia formata dal calciatore e dalla showgirl. A comunicarlo è stato...

Emily in Paris, Lily Collins e le attrici del cast posano a Venezia

Serie TV

Non è ancora tempo di lasciare l'Italia per Emily Cooper ed anche la sua interprete, Lily...

14 foto

Paul Simon sarà in tour in Europa nel 2026

Musica

Dopo aver annunciato il ritiro nel 2018 (anche a causa di gravi problemi all’udito) e aver...

Spettacolo: Per te