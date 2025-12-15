La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 oggi a Palermo e Trapani

Il programma prevedere il passaggio odierno attraverso la Sicilia occidentale, da Castelvetrano fino a Palermo. Senza dimenticare che sono interessati anche i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Trapani

Prosegue senza sosta il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 giunto alla sua decima tappa. Oggi, 15 dicembre, è previsto un itinerario particolarmente affascinante attraverso la Sicilia occidentale, da Castelvetrano fino a Palermo. Senza dimenticare che sono interessati anche i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.

Le tappe siciliane

Partito questo mattina da Castelvetrano, il convoglio formato da quindici tedofori proseguirà per Mazara del Vallo per poi illuminare Marsala. Nel pomeriggio il programma prevede la tappa di Trapani, dove saranno ventiquattro i tedofori protagonisti della staffetta che riguarda la Fiamma Olimpica. L'ultimo passaggio previsto è quello che riguarda Palermo, capoluogo sicialiano dove saranno quarantanove i tedofori coinvolti. La giornata si concluderà quindi con l’accensione del braciere presso piazza Ruggero Settimo. Per l'occasione Palermo ospiterà spettacoli musicali ed accattivati performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali. La Fiamma, tra l'altro, passerà anche nei pressi del Tempio di Selinunte, del Duomo di Monreale e del complesso Arabo-Normanno di Palermo. Per seguire tutto il percorso della Fiamma in terra siciliana, è possibile cliccare qui.