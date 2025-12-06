Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano Cortina 2026, partita da Roma la fiamma olimpica

Cronaca

Il 6 dicembre la fiamma olimpica ha dato il via alla staffetta italiana da Roma, allo Stadio dei Marmi. Dopo l’accensione avvenuta a Olimpia, la torcia è stata affidata agli organizzatori di Milano-Cortina. I primi tedofori sono stati gli olimpionici Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Il percorso durerà due mesi e attraverserà tutte le 110 province italiane. L’arrivo allo stadio San Siro, a Milano, è previsto per il 6 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale.

Prossimi video

A Rho, al via la fiera dell'artigianato fra colori e sapori

Cronaca

Mattarella: "il volontariato è la palestra della democrazia"

Cronaca

Giallo donna Vicenza, caduta accidentale o atto violento?

Cronaca

Femminicidio Ancona, convalidato fermo per il marito

Cronaca

Cesenatico, il mercatino di Natale fatto a mano

Cronaca

Milano Cortina 2026, partita da Roma la fiamma olimpica

Cronaca