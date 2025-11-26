Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You nella Top 10 USA

Offerte Black Friday
Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You è già tornata nella Top 10 americana

Matteo Rossini

©Getty

Intervistata da Billboard nel 2021, l’artista statunitense ha parlato del successo straordinario riscosso dalla canzone: “Quando l'ho scritta, non avevo assolutamente idea dell'impatto che la canzone avrebbe avuto in tutto il mondo"

Mancano ancora alcuni giorni a dicembre, ma Mariah Carey ha già iniziato a dominare le classifiche. Il classico natalizio All I Want For Christmas Is You è rientrato nella Top 10 dei brani più venduti in America nell’ultima settimana.

mariah carey, il successo di All I Want For Christmas Is You

Il 1° novembre Mariah Carey ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti natalizi con un video virale da oltre 100.000.000 di visualizzazioni su Instagram. Parallelamente, All I Want For Christmas Is You ha cominciato a scalare le classifiche a livello mondiale come ormai accade da oltre tre decenni. Stando alla recente classifica Billboard, il brano ha conquistato l’ottava posizione delle canzoni di maggior successo dell’ultima settimana. All I Want For Christmas Is You è il brano di Mariah Carey ad aver trascorso il maggior numero di settimane all’interno della Billboard Hot 100, ovvero ben settantaquattro.

 

Intervistata da Billboard nel 2021, l’artista statunitense ha parlato del successo straordinario riscosso dal brano: “Quando l'ho scritta, non avevo assolutamente idea dell'impatto che la canzone avrebbe avuto in tutto il mondo. Come avrei potuto? Ero ancora agli inizi della mia carriera e la maggior parte dei giovani artisti, all'epoca, non si dedicava alla musica natalizia all'inizio della loro carriera”.

Serena Brancale rilegge Mariah Carey per Natale

La cantante (FOTO) ha proseguito: "Questo disco ha rappresentato davvero la chiusura di un cerchio e sono così grata che così tante persone lo ascoltino insieme a me ogni anno".

 

Infine, l'artista ha concluso: "Mentre la scrivevo, ero immersa in un mix agrodolce di nostalgia e festosità. Sono cresciuta desiderando un Natale in una famiglia funzionale come quelle che vedevo in televisione o nei film, ma la verità è che non è mai successo! Così, ho scritto la canzone per la bambina che è in me piena di spirito natalizio”. All I Want For Christmas Is You ha trascorso un totale di diciotto settimane al primo posto della Billboard Hot 100 conquistando un totale di ben sedici dischi di platino negli Stati Uniti d'America.

Mariah Carey annuncia: “It’s Time!” e il Natale può cominciare
L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante

Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera

