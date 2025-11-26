Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You nella Top 10 USA

Intervistata da Billboard nel 2021, l’artista statunitense ha parlato del successo straordinario riscosso dalla canzone: “Quando l'ho scritta, non avevo assolutamente idea dell'impatto che la canzone avrebbe avuto in tutto il mondo"

Mancano ancora alcuni giorni a dicembre, ma Mariah Carey ha già iniziato a dominare le classifiche. Il classico natalizio All I Want For Christmas Is You è rientrato nella Top 10 dei brani più venduti in America nell’ultima settimana.

Intervistata da Billboard nel 2021, l’artista statunitense ha parlato del successo straordinario riscosso dal brano: “Quando l'ho scritta, non avevo assolutamente idea dell'impatto che la canzone avrebbe avuto in tutto il mondo. Come avrei potuto? Ero ancora agli inizi della mia carriera e la maggior parte dei giovani artisti, all'epoca, non si dedicava alla musica natalizia all'inizio della loro carriera”.

Il 1° novembre Mariah Carey ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti natalizi con un video virale da oltre 100.000.000 di visualizzazioni su Instagram. Parallelamente, All I Want For Christmas Is You ha cominciato a scalare le classifiche a livello mondiale come ormai accade da oltre tre decenni. Stando alla recente classifica Billboard, il brano ha conquistato l’ottava posizione delle canzoni di maggior successo dell’ultima settimana. All I Want For Christmas Is You è il brano di Mariah Carey ad aver trascorso il maggior numero di settimane all’interno della Billboard Hot 100, ovvero ben settantaquattro.

La cantante (FOTO) ha proseguito: "Questo disco ha rappresentato davvero la chiusura di un cerchio e sono così grata che così tante persone lo ascoltino insieme a me ogni anno".

Infine, l'artista ha concluso: "Mentre la scrivevo, ero immersa in un mix agrodolce di nostalgia e festosità. Sono cresciuta desiderando un Natale in una famiglia funzionale come quelle che vedevo in televisione o nei film, ma la verità è che non è mai successo! Così, ho scritto la canzone per la bambina che è in me piena di spirito natalizio”. All I Want For Christmas Is You ha trascorso un totale di diciotto settimane al primo posto della Billboard Hot 100 conquistando un totale di ben sedici dischi di platino negli Stati Uniti d'America.