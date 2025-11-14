Serena Brancale rilegge Mariah Carey per Natale

L'artista pugliese reinterpreta in chiave pop jazz la celebre All I Want For Christmas Is You all'interno di una speciale playlist natalizia curata da Apple Music
Serena Brancale protagonista della playlist Cover dei canti di Natale 2025 di Apple Music. Un altro grande momento per l'artista pugliese che è l'unica italiana ospite di questo ambizioso progetto che propone una nuova selezione di amatissimi brani natalizi e canzoni delle feste, tutti reinterpretati con un tocco originale e distintivo. Queste straordinarie nuove versioni sono state registrate da un gruppo di artisti selezionati dagli editor di Apple Music e sono disponibili per gli ascoltatori di tutto il mondo in un coinvolgente audio spaziale. I brani di questa edizione includono reinterpretazioni, oltre che della nostra, Serena Brancale anche di Olly Murs, Khalid, ENHYPEN, Parker McCollum, UMI tra gli altri.
SERENA BRANCALE: "E' IL BRANO DEI MIEI NATALI IN FAMIGLIA"
Serena Brancale, cantante e polistrumentista dal talento eclettico, reinterpreta in chiave pop jazz la celebre All I Want For Christmas Is You. Il classico di Mariah Carey si trasforma così in una versione elegante e avvolgente, capace di fondere tradizione e raffinatezza “Associo questo brano alle feste natalizie a casa in Puglia con tutti i cugini, è una canzone che ci ha sempre unito”, racconta l'artista pugliese, ricordando le emozioni familiari che hanno ispirato questa reinterpretazione.
LA PLAYLIST DI COVER DEI CANTI DI NATALE
- Serena Brancale (Italia) – “All I Want for Christmas Is You”
- Olly Murs (UK) – “Merry Christmas Everyone”
- Khalid – “Last Christmas”
- UMI – “This Christmas”
- Parker McCollum – “Santa Claus Is Comin’ to Town”
- ENHYPEN – “Mistletoe”
- Rea Garvey, Joy Denalane, Esther Graf (Germania) – “Driving Home for Christmas”
- Jenna (Francia) – “Noël dernier”
- Ai Tomioka (Giappone) – “We Wish You a Merry Christmas”
Serena Brancale, la cantante di Baccalà e in gara a Sanremo 2025
Ha conquistato la sua amata Puglia scrivendo e cantando in dialetto. Ha preso ispirazione dal grande Pino Daniele. Non è la prima volta che sale sul palco dell'Ariston. Chi è Serena Brancale e qual è il significato della sua 'Anima e Core'