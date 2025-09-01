Mariah Carey svela la tracklist del nuovo album Here For It All

A quasi sette anni di distanza dal precedente album Caution, venerdì 26 settembre la cantautrice statunitense pubblicherà l’atteso Here for It All. All’interno anche tre collaborazioni: Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani, Play This Song con Anderson .Paak e Jesus I Do con le Clark Sisters
Venerdì 26 settembre Mariah Carey pubblicherà l’atteso album Here for It All, in arrivo a quasi sette anni di distanza dal precedente Caution distribuito nel novembre del 2018. In attesa del nuovo progetto, l’artista statunitense ha svelato la tracklist completa del lavoro.
mariah carey, la tracklist dell’album Here for It All
La voce di We Belong Together ha finalmente svelato la tracklist completa del nuovo album Here for It All con un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower. All’interno anche tre collaborazioni: Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani, Play This Song con Anderson .Paak e Jesus I Do con le Clark Sisters.
- Mi
- Play This Song con Anderson .Paak
- Type Dangerous
- Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani
- In Your Feelings
- Nothing is Impossible
- Confetti and Champagne
- I Won’t Allow It
- My Love
- Jesus I Do con le Clark Sisters
- Here for It All
Ad agosto la cantante è tornata in concerto nel Regno Unito: “Grazie a tutti, soprattutto ai miei fan, per essere stati dei padroni di casa così fantastici. Ho amato vedervi tutti e condividere alcuni momenti”. Domenica 7 settembre Mariah Carey (FOTO) calcherà il palco della UBS Arena di Elmont, a New York, per ritirare il Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards 2025. Annunciata anche una sua esibizione.
Mariah Carey è tra le artiste di maggior successo della storia della musica: dal debutto con l’album omonimo nel 1990 al grande successo di Music Box del 1993 passando per The Emancipation of Mimi del 2005. Per quanto riguarda i singoli, citiamo canzoni divenute hit a livello mondiale: Vision of Love, Hero e Without You, Fantasy, It’s Like That e Touch My Body. Spazio anche alle collaborazioni: One Sweet Day con i Boyz II Men, Heartbreaker con Jay-Z (FOTO) e Get Your Number con Jermaine Dupri.
Non solo successi internazionali e milioni di copie vendute, ma anche numerosi riconoscimenti. Mariah Carey ha conquistato sei statuette ai Grammy Awards: Best Female Pop Vocal Performance per Vision of Love, Best New Artist, Best Contemporary R&B Album per The Emancipation of Mimi, Best R&B Song e Best Female R&B Vocal Performance per We Belong Together. Ricordiamo anche le quattro candidature nella categoria International Female Solo Artist ai BRIT Awards nel 1991, nel 1994, nel 1996 e nel 2006. Inoltre, nel 2018 Mariah Carey ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la Miglior canzone originale grazie al brano The Star.
