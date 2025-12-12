Mariah Carey si prepara a lanciare il suo primo album grunge

Mentre, in questo periodo, tutti pubblicano o pubblicizzano progetti natalizi, Mariah Carey spiazza, suscitando entusiasmo, i suoi fan con l'annuncio che, finalmente, vedrà la luce quell'album grunge del quale da tempo si mormora. Il segreto disco grunge di Mariah sarà pubblicato nel 2026. I primi segnali di questo progetto risalgono a cinque anni fa quando aveva annunciato un rinnovamento del suo sound e la lavorazione di "un disco alternativo". Che però, non essendo mai stato pubblicato, è entrato nella leggenda.

SOMEONE'S UGLY DAUGHTER IL TITOLO ANNUNCIATO

Il titolo dovrebbe essere Someone's Ugly Daughter e dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà del 2026. Ma non si escludono sorprese perché i fan spingono perché almeno in streaming i tempi vengano accorciati. Quello che è certo è che una Mariah così è assolutamente inedita, mai ascoltata prima. Secondo indiscrezioni l'album è stato registrato in gran segreto negli anni Novanta. Mariah Carey aveva raccontato che il motivo per cui ha voluto realizzare quell'album era per opporsi alla sua casa discografica che la teneva molto sotto controllo. Quindi un disco grunge era sinonimo di libertà. All'origine c'è anche una ricerca di spensieratezza di sentimenti e di immagine.





