Mariah Carey si prepara a lanciare il suo primo album grunge

ll titolo che sta entusiasmando i fan è Someone's Ugly Daughter e dovrebbe essere pubblicato nella seconda metà del 2026
Mentre, in questo periodo, tutti pubblicano o pubblicizzano progetti natalizi, Mariah Carey spiazza, suscitando entusiasmo, i suoi fan con l'annuncio che, finalmente, vedrà la luce quell'album grunge del quale da tempo si mormora. Il segreto disco grunge di Mariah sarà pubblicato nel 2026. I primi segnali di questo progetto risalgono a cinque anni fa quando aveva annunciato un rinnovamento del suo sound e la lavorazione di "un disco alternativo". Che però, non essendo mai stato pubblicato, è entrato nella leggenda.
SOMEONE'S UGLY DAUGHTER IL TITOLO ANNUNCIATO
Il titolo dovrebbe essere Someone's Ugly Daughter e dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà del 2026. Ma non si escludono sorprese perché i fan spingono perché almeno in streaming i tempi vengano accorciati. Quello che è certo è che una Mariah così è assolutamente inedita, mai ascoltata prima. Secondo indiscrezioni l'album è stato registrato in gran segreto negli anni Novanta. Mariah Carey aveva raccontato che il motivo per cui ha voluto realizzare quell'album era per opporsi alla sua casa discografica che la teneva molto sotto controllo. Quindi un disco grunge era sinonimo di libertà. All'origine c'è anche una ricerca di spensieratezza di sentimenti e di immagine.
Approfondimento
Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You nella Top 10 USA
mA Mariah carey non dimentica il natale
Aspettando Someone's Ugly Daughter, Mariah Carey non scorda che si avvicina il Natale. Lo scorso 1 novembre ha aperto i festeggiamenti natalizi con un video virale da oltre 100 milioni di visualizzazioni su Instagram. Contemporaneamente il suo epico All I Want For Christmas Is You ha scalato le classifiche a livello mondiale come ormai siamo abituati da oltre tre decenni. Stando a una recente classifica Billboard, All I Want For Christmas Is You ha raggiunto l’ottava posizione delle canzoni di maggior successo dell’ultima settimana. Inoltre è il brano di Mariah Carey ad aver trascorso il maggior numero di settimane all’interno della Billboard Hot 100: ben settantaquattro.
Approfondimento
Serena Brancale rilegge Mariah Carey per Natale
©Getty
L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante
Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera