Secondo le indiscrezioni emerse negli Stati Uniti, il budget della produzione avrebbe ormai superato i 320 milioni di dollari. Una cifra enorme, destinata a collocare il nuovo adattamento tratto dall’universo creato da C.S. Lewis davanti ad altri giganteschi progetti targati Netflix come The Electric State, Red Notice e The Gray Man

Secondo le indiscrezioni emerse negli Stati Uniti, il budget della produzione avrebbe ormai superato i 320 milioni di dollari. Una cifra enorme, destinata a collocare il nuovo adattamento tratto dall’universo creato da C.S. Lewis davanti ad altri giganteschi progetti targati Netflix come The Electric State, Red Notice e The Gray Man. Un investimento di questa portata sembra indicare con chiarezza la direzione scelta dall’azienda: trasformare Narnia in un franchise fantasy globale capace di diventare centrale nell’identità cinematografica della piattaforma.

Greta Gerwig alla guida del ritorno di Narnia

Dopo il successo internazionale ottenuto con Barbie, Greta Gerwig si appresta a confrontarsi con una delle saghe fantasy più celebri e amate dal pubblico. Il film sarà tratto da Il nipote del mago, romanzo che racconta le origini del mondo di Narnia e che, dal punto di vista cronologico, precede gli eventi narrati in Il leone, la strega e l’armadio.

La storia mette al centro magia, universi paralleli, creature fantastiche e una mitologia articolata, elementi che potrebbero consentire a Netflix di sviluppare un progetto cinematografico molto più esteso rispetto a quelli affrontati finora. Ed è proprio questa prospettiva a spiegare, almeno in parte, il budget eccezionale destinato alla produzione. Tra effetti speciali, scenografie monumentali, ricostruzioni fantasy su larga scala e un cast ricco di nomi di primo piano, tutto lascia intendere che la piattaforma voglia realizzare un evento cinematografico in grado di competere con i più importanti franchise fantasy degli ultimi decenni.