Narnia, il nuovo film di Greta Gerwig è la produzione più costosa della storia di NetflixCinema
Secondo le indiscrezioni emerse negli Stati Uniti, il budget della produzione avrebbe ormai superato i 320 milioni di dollari. Una cifra enorme, destinata a collocare il nuovo adattamento tratto dall’universo creato da C.S. Lewis davanti ad altri giganteschi progetti targati Netflix come The Electric State, Red Notice e The Gray Man
Netflix investe tutto su Narnia: il film di Greta Gerwig diventa il progetto più costoso mai realizzato prima d'ora dalla piattaforma di streaming.
Lo streamer si prepara a inaugurare una nuova fase della propria strategia produttiva puntando su uno dei progetti più ambiziosi. Narnia: Il nipote del mago, diretto da Greta Gerwig, non rappresenta soltanto uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, ma si avvia anche a diventare il film più costoso nella storia del colosso dello streaming.
Secondo le indiscrezioni emerse negli Stati Uniti, il budget della produzione avrebbe ormai superato i 320 milioni di dollari. Una cifra enorme, destinata a collocare il nuovo adattamento tratto dall’universo creato da C.S. Lewis davanti ad altri giganteschi progetti targati Netflix come The Electric State, Red Notice e The Gray Man. Un investimento di questa portata sembra indicare con chiarezza la direzione scelta dall’azienda: trasformare Narnia in un franchise fantasy globale capace di diventare centrale nell’identità cinematografica della piattaforma.
Greta Gerwig alla guida del ritorno di Narnia
Dopo il successo internazionale ottenuto con Barbie, Greta Gerwig si appresta a confrontarsi con una delle saghe fantasy più celebri e amate dal pubblico. Il film sarà tratto da Il nipote del mago, romanzo che racconta le origini del mondo di Narnia e che, dal punto di vista cronologico, precede gli eventi narrati in Il leone, la strega e l’armadio.
La storia mette al centro magia, universi paralleli, creature fantastiche e una mitologia articolata, elementi che potrebbero consentire a Netflix di sviluppare un progetto cinematografico molto più esteso rispetto a quelli affrontati finora. Ed è proprio questa prospettiva a spiegare, almeno in parte, il budget eccezionale destinato alla produzione. Tra effetti speciali, scenografie monumentali, ricostruzioni fantasy su larga scala e un cast ricco di nomi di primo piano, tutto lascia intendere che la piattaforma voglia realizzare un evento cinematografico in grado di competere con i più importanti franchise fantasy degli ultimi decenni.
Approfondimento
Narnia, Emma Mackey entra nel cast del film di Greta Gerwig
Un cast ricco di grandi nomi
Anche il cast annunciato contribuisce ad alimentare le aspettative attorno al progetto, nonostante alcuni interpreti non siano ancora stati ufficialmente confermati. Tra gli attori coinvolti figurerebbero Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep e Ciarán Hinds.
La presenza di interpreti di questo livello rafforza ulteriormente l’idea di una produzione costruita per avere un impatto internazionale e duraturo, ben oltre il semplice lancio streaming.
Approfondimento
Le Cronache di Narnia: Netflix vorrebbe Greta Gerwig per la regia
L’uscita al cinema prima dell’arrivo sulla piattaforma
Uno degli aspetti più significativi dell’operazione riguarda però la distribuzione del film. Netflix ha infatti deciso che Narnia non debutterà immediatamente online. Il progetto avrà invece una vera distribuzione cinematografica globale, comprensiva di uscita in IMAX e di una lunga permanenza nelle sale prima dell’approdo sulla piattaforma.
La scelta evidenzia quanto Netflix creda nel potenziale commerciale del film e nella possibilità di recuperare parte dell’enorme investimento attraverso gli incassi al botteghino. L’uscita nelle sale è fissata per il 12 febbraio 2027, mentre l’arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)
avverrà soltanto il 2 aprile dello stesso anno.
Una strategia che potrebbe modificare profondamente anche la percezione dei grandi film prodotti dalla piattaforma. Negli ultimi anni Netflix è stata spesso criticata per la rapidità con cui molti dei suoi titoli finiscono per scomparire dal dibattito pubblico pochi giorni dopo il debutto. Con Narnia, invece, l’obiettivo sembra essere quello di costruire un appuntamento cinematografico capace di mantenere viva l’attenzione del pubblico nel tempo.
Considerando ciò che Greta Gerwig è riuscita a realizzare con Barbie, l’ipotesi che il progetto possa davvero trasformarsi in un evento globale appare tutt’altro che improbabile.
Approfondimento
Greta Gerwig è la donna dell'anno per Time Magazine
©IPA/Fotogramma
Barbie, tutti i record del film di Greta Gerwig
A tre settimane dall'uscita nelle sale, la commedia musicale con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare cifre da record ma i primati non riguardano solo gli incassi. Ecco l'elenco dei motivi per cui il film è già entrato nella storia