L’attesa è ufficialmente iniziata: è stato diffuso nelle scorse ore il primo teaser trailer (che potete guardare qui sopra, nel video che trovate in testa a questo articolo) di Digger, il nuovo lungometraggio diretto da Alejandro González Iñárritu e interpretato da Tom Cruise, un progetto che segna un momento particolarmente significativo sia nella carriera del regista messicano sia in quella della celebre star hollywoodiana.

L’uscita nelle sale è fissata per il 1° ottobre 2026 e le immagini appena rese disponibili offrono un primo, suggestivo sguardo su un film che promette di distinguersi per ambizione artistica e forza espressiva.

Un’uscita fissata e l’ipotesi di una grande anteprima

Con una data di distribuzione già stabilita per il prossimo 1° ottobre, Digger, conosciuto in precedenza con il titolo di Judy, si colloca strategicamente nel calendario cinematografico.

Questa tempistica apre inevitabilmente alla possibilità di una presentazione in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Alejandro González Iñárritu conosce bene il palcoscenico della Laguna: nel 2014 aveva inaugurato la kermesse cinematografica veneziana con Birdman, mentre nel 2022 era tornato con Bardo. Un eventuale ritorno a Venezia rappresenterebbe dunque un’ulteriore tappa coerente nel suo rapporto con la manifestazione.

Il ritorno di Tom Cruise al cinema d’autore

In attesa di conferme ufficiali sui circuiti festivalieri, il teaser trailer italiano di Digger arriva online con un’impronta stilistica decisa, segno della libertà creativa e della personalità dei talenti coinvolti. Al centro del progetto spicca Tom Cruise, che per questa occasione mette temporaneamente da parte i ruoli da action hero per confrontarsi con un’opera d’autore, offrendo il proprio carisma a un film che si annuncia complesso e stratificato.

Le prime sequenze suggeriscono un’atmosfera densa e provocatoria, in linea con il cinema di Iñárritu, e invitano lo spettatore a immergersi fin da subito in un’esperienza visiva e narrativa fuori dagli schemi.

Produzione e cast: un progetto di grande respiro

La lavorazione del film Digger ha richiesto sette mesi di riprese ai Pinewood Studios di Londra, coinvolgendo numerosi professionisti di alto profilo prima di entrare nella lunga fase di post-produzione.

Accanto a Tom Cruise, il cast riunisce Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D’Arcy e l’attrice tedesca Sandra Hüller. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Alejandro González Iñárritu, affiancato da Nicolas Giacobone, Alexander Dine Paris e Sabina Berman.

Sul fronte visivo, dopo una pausa rappresentata da Bardo, torna a collaborare con il regista il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, chiamato nuovamente a tradurre in immagini la visione di Iñárritu.

Una trama avvolta dal mistero

Per quanto riguarda la storia, i dettagli restano volutamente indefiniti. Tom Cruise interpreta un personaggio dotato di un potere enorme su scala globale, impegnato a convincere l’umanità che il mondo è in pericolo e che solo lui è in grado di salvarlo, anche se i suoi comportamenti sembrano suggerire l’esatto contrario.

Questo nucleo narrativo, ancora sfumato e ambiguo, richiama temi cari al cinema di Iñárritu, dove provocazione, tensione morale e ambizione convivono costantemente. Tutti elementi che lasciano presagire, anche questa volta, un’opera pensata per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica intensa e fuori dall’ordinario...