Sfera Ebbasta è tornato con Lontano, il brano tratto da Purosangue

Il 27 gennaio Sfera Ebbasta alzerà il sipario sul nuovo tour con lo spettacolo in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo. In seguito, il trapper sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino, al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Dome di Milano e all’Unipol Arena di Bologna

In attesa della nuova tournée nei palazzetti, Sfera Ebbasta ha lanciato il singolo Lontano, tratto dall’album Purosangue in arrivo sul mercato a dicembre. Parallelamente, il trapper ha pubblicato il videoclip della canzone.

sfera ebbasta, purosangue in uscita l'11 dicembre

A circa un’anno e mezzo di distanza dal joint album Santana Money Gang con Shiva, Sfera Ebbasta ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico Purosangue. Stando a quanto comunicato tramite il profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower, l’album farà il suo atteso debutto tra poche settimane, più precisamente l’11 dicembre.

Nel frattempo, l’artista (FOTO) ha lanciato il brano Lontano, il cui videoclip ha ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube in poche ore. Tra le location del filmato anche il Museo del Cenacolo Vinciano e lo stadio San Siro.