Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il tour estivo. Giovedì 16 luglio il trapper riprenderà la tournée esibendosi all’Arena della Marca di Villorba. Previsti appuntamenti live anche a Salerno, Palermo e Gallipoli
Dopo due veloci sold out, Sfera Ebbasta ha annunciato altri appuntamenti live per il prossimo anno: il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 6 febbraio all’Unipol Dome di Milano. Inoltre, il trapper è attualmente impegnato con la tournée estiva.
sfera ebbasta, tutte le date live del 2027
Grande successo per il nuovo tour del trapper. Poco dopo l’apertura della vendita dei biglietti, due concerti hanno registrato il tutto esaurito. Sfera Ebbasta ha così annunciato nuovi appuntamenti per il 2027: il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 6 febbraio all’Unipol Dome di Milano. Inoltre, il trapper porterà la sua musica anche nelle città di Torino e Bologna. Questo il calendario completo della tournée:
- 30 gennaio 2027, Torino - Inalpi Arena
- 2 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 3 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 5 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
- 6 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
- 13 febbraio 2027, Bologna - Unipol Arena
Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il tour estivo. Giovedì 16 luglio il trapper riprenderà la tournée esibendosi all’Arena della Marca di Villorba. Previsti appuntamenti live anche a Salerno, Palermo e Gallipoli. Ecco tutte le date:
- 16 luglio, Villorba (TV) - Arena della Marca
- 25 luglio, Salerno - SalernoSounds
- 1° agosto, Palermo - Velodromo Borsellino
- 14 agosto, Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival
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