Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sfera Ebbasta, già sold out Roma e Milano nel 2027. Annunciati nuovi concerti

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il tour estivo. Giovedì 16 luglio il trapper riprenderà la tournée esibendosi all’Arena della Marca di Villorba. Previsti appuntamenti live anche a Salerno, Palermo e Gallipoli

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo due veloci sold out, Sfera Ebbasta ha annunciato altri appuntamenti live per il prossimo anno: il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 6 febbraio all’Unipol Dome di Milano. Inoltre, il trapper è attualmente impegnato con la tournée estiva.

sfera ebbasta, tutte le date live del 2027

Grande successo per il nuovo tour del trapper. Poco dopo l’apertura della vendita dei biglietti, due concerti hanno registrato il tutto esaurito. Sfera Ebbasta ha così annunciato nuovi appuntamenti per il 2027: il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 6 febbraio all’Unipol Dome di Milano. Inoltre, il trapper porterà la sua musica anche nelle città di Torino e Bologna. Questo il calendario completo della tournée:

  • 30 gennaio 2027, Torino - Inalpi Arena
  • 2 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
  • 3 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
  • 5 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
  • 6 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
  • 13 febbraio 2027, Bologna - Unipol Arena

 

Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il tour estivo. Giovedì 16 luglio il trapper riprenderà la tournée esibendosi all’Arena della Marca di Villorba. Previsti appuntamenti live anche a Salerno, Palermo e Gallipoli. Ecco tutte le date:

  • 16 luglio, Villorba (TV) - Arena della Marca
  • 25 luglio, Salerno - SalernoSounds
  • 1° agosto, Palermo - Velodromo Borsellino
  • 14 agosto, Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival

Approfondimento

Sfera Ebbasta celebra 10 anni di carriera a San Siro. Annunciato album

Sfera Ebbasta è tra le figure di riferimento della scena trap italiana. Negli anni l’artista ha conquistato le classifiche con numerosi album: da Rockstar a Famoso passando per Santana Money Gang con Shiva. Attesa per il nuovo progetto discografico in arrivo prossimamente. Tra i singoli più popolari di Sfera Ebbasta troviamo Ricchi x sempre, Bottiglie privè, Baby con J Balvin, Mi fai impazzire con Blanco e Anche stasera con Elodie (FOTO).

Approfondimento

Sfera Ebbasta, annunciato un tour nei palazzetti nel 2027
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

In Italia si può vedere L'Odissea di Christopher Nolan in IMAX 70mm?

Cinema

Uscirà nei cinema il 16 luglio 2026. In Italia, tuttavia, non ci sono cinema IMAX 70mm. La...

Laura Pausini alla finale FIFA 2026

Musica

La cantante italiana si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di...

The Bear esiste davvero, storia della paninoteca Mr. Beef di Chicago

Serie TV

Dietro il successo della serie di Disney+ esiste un luogo reale, con una storia propria e...

Delitto sul Lago di Garda, casting aperto per la nuova serie Disney+

Serie TV

Sulle rive del famoso lago italiano, sta per iniziare una nuova produzione televisiva...

George Clooney e la moglie Amal in vacanza a Capri

Spettacolo

Sorpresa sull'isola azzurra: l'attore premio Oscar e l'avvocata per i diritti umani sono stati...

Spettacolo: Per te