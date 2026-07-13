Sfera Ebbasta, annunciato un tour nei palazzetti nel 2027

Nelle prossime settimane Sfera Ebbasta proseguirà la tournée estiva esibendosi a Villorba, Salerno, Palermo e infine Gallipoli. Attesa per il nuovo album in uscita prossimamente
Dopo la fine della tournée negli stadi e l’avvio del tour estivo, Sfera Ebbasta ha annunciato nuovi appuntamenti live per il 2027. Il prossimo anno il trapper sarà protagonista di quattro concerti a Torino, Roma, Milano e Bologna. Grande attesa per il nuovo album in uscita prossimamente.
sfera ebbasta, tutte le date del tour 2027
Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio la voce di Giovani re è stata protagonista di due grandi show allo stadio San Siro del capoluogo lombardo. Dopo i concerti, il trapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower: “Grazie Milano, grazie a chi mi supporta, grazie alla mia famiglia, grazie al mio team. Mi sdebiterò”. Ora, l’artista ha annunciato quattro appuntamenti nei palazzetti nel 2027. Sfera Ebbasta sarà in concerto nelle città di Torino, Roma, Milano e infine Bologna. Biglietti in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 13 luglio. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 30 gennaio 2027, Torino - Inalpi Arena
- 3 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 6 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
- 13 febbraio 2027, Bologna - Unipol Arena
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Nelle prossime settimane Sfera Ebbasta (FOTO) proseguirà la tournée estiva esibendosi a Villorba, Salerno, Palermo e infine Gallipoli. Queste tutte le date del tour:
- 16 luglio, Villorba (TV) - Arena della Marca
- 25 luglio, Salerno - SalernoSounds
- 1° agosto, Palermo - Velodromo Borsellino
- 14 agosto, Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival
Durante il primo concerto allo stadio San Siro di Milano, il trapper ha annunciato l’arrivo di un progetto discografico. Massimo riserbo sulla data di distribuzione. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato le classifiche, tra i suoi album più amati troviamo Rockstar. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tran Tran, Ricchi x sempre, Happy Birthday e Bottiglie privè. Spazio anche alle collaborazioni: da Mi fai impazzire con Blanco (FOTO) a Cupido con Quavo passando per Cabriolet con Salmo e Baby con J Balvin.
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