Letizia Ortiz, l'abito con lo spacco all'Atlàntida Mallorca Film Fest

Letizia Ortiz, l'abito con lo spacco protagonista all'Atlàntida Mallorca Film FestSpettacolo
La sovrana di Spagna ha preso parte alla serata conclusiva della kermesse dedicata al cinema indipendente cui presenzia da anni durante la sua permanenza estiva a Maiorca. Il dress monospalla è una scelta di stile coraggiosa e perfetta per questa stagione
Letizia Ortiz è un vero punto di riferimento quando si parla di outfit di classe e contemporanei.
La sovrana di Spagna, che si era già fatta ammirare nella storica notte della vittoria delle Furie Rosse dei Mondiali 2026 (I LOOK DEI VIP) è tornata ad indossare il rosso, colore tradizionale del suo Paese, a Maiorca, dove il 2 agosto si è conclusa la 16esima edizione dell'Atlàntida Mallorca Film Fest, kermesse internazionale dedicata al cinema che ancora non ha trovato distribuzione, sempre animata da titoli e ospiti prestigiosi.
Per la serata finale, in cui sono stati assegnati vari riconoscimenti, la Regina è arrivata sul palco per premiare i vincitori con un look perfetto per l'occasione, che ha dato risalto alla sua silhouette snella.
Il pezzo chiave? Un dress di Carolina Herrera monospalla caratterizzato da design drappeggiato e uno spacco laterale, dettaglio ultra femminile che ha già osato in passato ma che resta piuttosto insolito per il suo guardaroba.
L'abito con lo spacco di Carolina Herrera
Non è la prima volta che la Regina Letizia indossa un abito o una gonna con lo spacco, tuttavia, ogni volta che fa una scelta di stile di questo tipo, finisce con l'attirare l'attenzione dei media e degli osservatori dei suoi outfit.
Dal momento che le è consentito dal protocollo fare scelte di stile più contemporanee, è evidente che il clamore legato al suo outfit sia dovuto esclusivamente alla sua riuscita.
La Regina era la perfetta ospite d'onore alla serata conclusiva dell'Atlàntida Mallorca Film Fest e il suo look rifletteva il tono dell'evento culturale di Maiorca che le è molto caro.
Da appassionata di cinema e sostenitrice di numerosi progetti e istituzioni culturali, la Regina è apparsa ultra sorridente negli scatti che la vedono sul palco mentre consegna, tra gli altri, un riconoscimento al compositore Alexandre Desplat (che ha realizzato le musiche di decine e decine di successi a Hollywood, inclusi i recenti Jurassic World - La rinascita e The Social Reckoning, al cinema in autunno).
Per l'evento, la moglie del Re Felipe ha scelto un abito rosso bordeaux di Carolina Herrera, brand già tra i suoi preferiti.
L'abito leggero è caratterizzato da un design drappeggiato su un fianco e il drappeggio, tenuto insieme da una chiusura lampo dorata, scopre la coscia di chi lo indossa sopra il ginocchio.
L'outfit è stato completato da ciabattine di pelle lucida di Gucci col tacco basso quadrato e da una clutch metallica color oro. Anche i gioielli erano dorati ma ridotti al minimo: qualche anello e orecchini al lobo dal design di foglie di palma.
Le foto della serata, da cui si può ammirare l'outfit da più angolazioni sono nel post pubblicato dal profilo ufficiale della Casa Reale spagnola riportato in basso.
Lo stile estivo della Regina
La Regina Letizia è a Maiorca come ogni anno per la prima parte delle vacanze estive nella quale continua a prendere parte ad appuntamenti ufficiali.
Dopo le settimane a Maiorca si trasferirà con Re Felipe in una località tenuta top secret per qualche giorno di relax lontano da obiettivi indiscreti e media.
Lo stile estivo della Sovrana, come anche quello sfoggiato negli altri periodi dell'anno, è sempre sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori che non hanno mai mancato di sottolineare le doti di icona fashion della cinquantatreenne moglie del Re.
Elegante anche quando indossa capi casual, la Regina Letizia è molto ammirata per le sue scelte di guardaroba e per i beauty look che esaltano la sua bellezza naturale.
Tra i pezzi chiave dei suoi look per la bella stagione ci sono gli abiti leggeri con le gonne larghe che vengono spesso abbinati alle espadrillas, calzature di cui nei mesi estivi non fa mai a meno.
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