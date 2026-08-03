Letizia Ortiz, l'abito con lo spacco all'Atlàntida Mallorca Film Fest

Letizia Ortiz è un vero punto di riferimento quando si parla di outfit di classe e contemporanei. La sovrana di Spagna, che si era già fatta ammirare nella storica notte della vittoria delle Furie Rosse dei Mondiali 2026 ( I LOOK DEI VIP ) è tornata ad indossare il rosso , colore tradizionale del suo Paese, a Maiorca , dove il 2 agosto si è conclusa la 16esima edizione dell' Atlàntida Mallorca Film Fest , kermesse internazionale dedicata al cinema che ancora non ha trovato distribuzione, sempre animata da titoli e ospiti prestigiosi. Per la serata finale, in cui sono stati assegnati vari riconoscimenti, la Regina è arrivata sul palco per premiare i vincitori con un look perfetto per l'occasione, che ha dato risalto alla sua silhouette snella. Il pezzo chiave? Un dress di Carolina Herrera monospalla caratterizzato da design drappeggiato e uno spacco laterale , dettaglio ultra femminile che ha già osato in passato ma che resta piuttosto insolito per il suo guardaroba .

L'abito con lo spacco di Carolina Herrera

Non è la prima volta che la Regina Letizia indossa un abito o una gonna con lo spacco, tuttavia, ogni volta che fa una scelta di stile di questo tipo, finisce con l'attirare l'attenzione dei media e degli osservatori dei suoi outfit.

Dal momento che le è consentito dal protocollo fare scelte di stile più contemporanee, è evidente che il clamore legato al suo outfit sia dovuto esclusivamente alla sua riuscita.

La Regina era la perfetta ospite d'onore alla serata conclusiva dell'Atlàntida Mallorca Film Fest e il suo look rifletteva il tono dell'evento culturale di Maiorca che le è molto caro.

Da appassionata di cinema e sostenitrice di numerosi progetti e istituzioni culturali, la Regina è apparsa ultra sorridente negli scatti che la vedono sul palco mentre consegna, tra gli altri, un riconoscimento al compositore Alexandre Desplat (che ha realizzato le musiche di decine e decine di successi a Hollywood, inclusi i recenti Jurassic World - La rinascita e The Social Reckoning, al cinema in autunno).

Per l'evento, la moglie del Re Felipe ha scelto un abito rosso bordeaux di Carolina Herrera, brand già tra i suoi preferiti.

L'abito leggero è caratterizzato da un design drappeggiato su un fianco e il drappeggio, tenuto insieme da una chiusura lampo dorata, scopre la coscia di chi lo indossa sopra il ginocchio.

L'outfit è stato completato da ciabattine di pelle lucida di Gucci col tacco basso quadrato e da una clutch metallica color oro. Anche i gioielli erano dorati ma ridotti al minimo: qualche anello e orecchini al lobo dal design di foglie di palma.

Le foto della serata, da cui si può ammirare l'outfit da più angolazioni sono nel post pubblicato dal profilo ufficiale della Casa Reale spagnola riportato in basso.