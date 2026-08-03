Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, è uscito il videoclip del brano Te Olvido (La La)Musica
Venerdì 14 agosto Benny Blanco pubblicherà il nuovo album Hermoso, in arrivo a oltre un anno di distanza dal disco I Said I Love You First in collaborazione con Selena Gomez
Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G hanno collaborato per il brano Te Olvido (La La). Parallelamente all’uscita della canzone, i tre artisti hanno lanciato il videoclip del singolo superando tre milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Il 14 agosto il produttore pubblicherà il suo nuovo album Hermoso.
Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, la collaborazione Te Olvido (La La)
Dopo giorni di attesa, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G hanno finalmente pubblicato Te Olvido (La La). Inoltre, i tre artisti hanno lanciato il videoclip del singolo ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico. Il filmato ha velocemente superato tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Selena Gomez (FOTO) ha parlato del brano in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000.000 di follower: “Adoro questa canzone. Mi sono divertita tantissimo a realizzarla con due persone che amo. Spero piaccia anche a voi”.
Il 14 agosto Benny Blanco pubblicherà il nuovo album Hermoso, in arrivo a oltre un anno di distanza dal disco I Said I Love You First con Selena Gomez. All’interno anche i singoli Call Me When You Break Up con Gracie Abrams, Sunset Blvd e Ojos Tristes. L’album ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200.
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Benny Blanco è tra i produttori più acclamati a livello internazionale, tra le sue collaborazioni troviamo Eastside con Halsey e Khalid, Lonely con Justin Bieber e Bad Decisions con i BTS e Snoop Dogg. Per quanto riguarda Becky G, citiamo le hit Shower, Mayores con Bad Bunny e Chanel con Peso Pluma.
Parallelamente alla carriera da attrice, Selena Gomez ha conquistato le classifiche musicali con numerosi singoli: da Come & Get It a Lose You to Love Me passando per The Heart Wants What It Wants, Same Old Love e Kill Em with Kindness. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: It Ain’t Me con Kygo, Wolves con Marshmallo, Baila Conmigo con Rauw Alejandro e Let Somebody Go con i Coldplay.
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