Venerdì 14 agosto Benny Blanco pubblicherà il nuovo album Hermoso, in arrivo a oltre un anno di distanza dal disco I Said I Love You First in collaborazione con Selena Gomez Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G hanno collaborato per il brano Te Olvido (La La). Parallelamente all’uscita della canzone, i tre artisti hanno lanciato il videoclip del singolo superando tre milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Il 14 agosto il produttore pubblicherà il suo nuovo album Hermoso.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, la collaborazione Te Olvido (La La) Dopo giorni di attesa, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G hanno finalmente pubblicato Te Olvido (La La). Inoltre, i tre artisti hanno lanciato il videoclip del singolo ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico. Il filmato ha velocemente superato tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Selena Gomez (FOTO) ha parlato del brano in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000.000 di follower: “Adoro questa canzone. Mi sono divertita tantissimo a realizzarla con due persone che amo. Spero piaccia anche a voi”. Il 14 agosto Benny Blanco pubblicherà il nuovo album Hermoso, in arrivo a oltre un anno di distanza dal disco I Said I Love You First con Selena Gomez. All’interno anche i singoli Call Me When You Break Up con Gracie Abrams, Sunset Blvd e Ojos Tristes. L’album ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200. Approfondimento I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson

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