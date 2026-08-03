Dopo mesi di ricovero e un ricovero in terapia intensiva, i medici avevano ipotizzato di staccare le macchine che lo tenevano in vita. Oggi Collins è sobrio e, a novembre, entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame come artista solista

La situazione è precipitata nella primavera del 2024. Privo di sensi per gran parte della degenza, l'artista ha rischiato di non farcela. "I miei reni stavano cedendo, i miei organi si stavano bloccando ", ha ricordato. " Le persone venivano a salutarmi . Ma non ricordo che venissero, non avevo idea di cosa stesse succedendo. Erano tutti preoccupati di non rivedermi più". I suoi cinque figli sono stati chiamati al suo capezzale, convinti che il padre stesse per morire, mentre i medici valutavano se interrompere il supporto vitale.

La storia del suo rapporto con l'alcol viene da lontano. Collins aveva smesso di bere nel 2012 , dopo un ricovero per pancreatite acuta, ma nel 2023 era ricaduto nella dipendenza , al punto da bere vino già al risveglio, di prima mattina. A fine 2023 il primo ricovero in una clinica svizzera, seguito da una breve dimissione e da un nuovo, urgente rientro in ospedale poche settimane dopo, questa volta in terapia intensiva .

A settantacinque anni, Phil Collins ha scelto di raccontare senza filtri uno dei capitoli più duri della sua vita. Il cantante e batterista britannico ha rivelato di essere arrivato a un passo dalla morte nel 2024, quando i problemi legati all'alcol lo hanno portato in condizioni critiche, con gli organi vitali sull'orlo del collasso .

In una lunga intervista al Sunday Times, Phil Collins ha raccontato di aver rischiato la vita nel 2024 a causa della dipendenza dall'alcol . Dopo mesi di ricovero e un ricovero in terapia intensiva, i medici avevano ipotizzato di staccare le macchine che lo tenevano in vita. Oggi Collins è sobrio e, a novembre, entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame come artista solista .

La ripresa e il ritorno tra i grandi

Dopo sette mesi complessivi di ricovero, Collins è riuscito a rimettersi in piedi. "Sono stato molto fortunato a uscirne", ha ammesso, aggiungendo di non aver più toccato un goccio da allora. Alla fine del 2025 ha ritrovato la famiglia per festeggiare insieme il nuovo anno: la figlia Lily, seduta accanto a lui, gli ha confidato tra le lacrime di non aver mai creduto che avrebbe potuto vivere ancora quei momenti.

Il percorso di salute dell'artista resta comunque segnato da anni difficili, tra i postumi di una lesione spinale del 2007 e diversi interventi al ginocchio che gli hanno impedito di continuare a suonare la batteria, la sua più grande passione fin da bambino. Una rinuncia che, ha confessato, continua a pesargli.

Il 2026 porta però anche buone notizie. Il 14 novembre Collins verrà inserito nella Rock & Roll Hall of Fame come artista solista, dopo esservi già entrato nel 2010 insieme ai Genesis. E il 18 settembre uscirà un'edizione speciale per i 45 anni del suo album d'esordio da solista, arricchita da registrazioni dal vivo inedite, demo e rarità. Segnali di una rinascita, artistica e personale, che pochi mesi fa sembrava impensabile.