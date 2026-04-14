Oasis e Phil Collins nella Rock and Roll Hall of Fame 2026

Il cantante britannico e il gruppo Oasis entreranno a far parte della 'Rock and Roll Hall of Fame', il pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles

La Rock and Roll Hall of Fame ha ufficializzato i nomi degli artisti che entreranno a far parte dell'istituzione nel 2026. L'annuncio è avvenuto durante una trasmissione televisiva, confermando la lista dei performer e dei professionisti del settore che verranno celebrati durante la 41esima cerimonia ufficiale prevista per il prossimo autunno in California.

Gli artisti ammessi e gli esclusi Nella categoria principale dedicata ai performer, i nuovi membri sono: Phil Collins, Oasis, Iron Maiden, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan. Nonostante fossero tra i candidati iniziali, non hanno ottenuto l'ammissione per quest'anno Lauryn Hill, Mariah Carey, P!nk, Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS, New Edition e Shakira.

Altri riconoscimenti e premi speciali Oltre alla categoria performer, l'organizzazione ha assegnato il "Musical Excellence Award" a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller e Rick Rubin. Il riconoscimento "Early Influence" è andato a Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte e Gram Parsons. Il premio Ahmet Ertegun è stato invece assegnato allo storico conduttore televisivo Ed Sullivan.