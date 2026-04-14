Oasis e Phil Collins nella Rock and Roll Hall of Fame 2026

Il cantante britannico e il gruppo Oasis entreranno a far parte della 'Rock and Roll Hall of Fame', il pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles
La Rock and Roll Hall of Fame ha ufficializzato i nomi degli artisti che entreranno a far parte dell'istituzione nel 2026. L'annuncio è avvenuto durante una trasmissione televisiva, confermando la lista dei performer e dei professionisti del settore che verranno celebrati durante la 41esima cerimonia ufficiale prevista per il prossimo autunno in California.
Gli artisti ammessi e gli esclusi
Nella categoria principale dedicata ai performer, i nuovi membri sono: Phil Collins, Oasis, Iron Maiden, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan. Nonostante fossero tra i candidati iniziali, non hanno ottenuto l'ammissione per quest'anno Lauryn Hill, Mariah Carey, P!nk, Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS, New Edition e Shakira.
Altri riconoscimenti e premi speciali
Oltre alla categoria performer, l'organizzazione ha assegnato il "Musical Excellence Award" a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller e Rick Rubin. Il riconoscimento "Early Influence" è andato a Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte e Gram Parsons. Il premio Ahmet Ertegun è stato invece assegnato allo storico conduttore televisivo Ed Sullivan.
Il record di Phil Collins
L'ingresso di Phil Collins segna un traguardo di rilievo: l'artista britannico è uno dei pochi cantanti al mondo, insieme a Michael Jackson e Paul McCartney, ad aver superato la soglia dei 100 milioni di dischi venduti sia come componente di una band (i Genesis) sia nella sua carriera solista.
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Rock and Roll Hall of Fame 2025, ecco tutti i nomi. FOTO
Il museo situato a Cleveland (Ohio, USA) dedicato a commemorare alcune delle figure più rilevanti e influenti nel panorama musicale ha svelato i nomi degli artisti che entreranno a far parte della classe di quest'anno. Sette musicisti leggendari, espressione di stili ed epoche diverse, sono i selezionati. Riceveranno il riconoscimento nella categoria “performer” durante l’evento ufficiale, che si svolgerà l’8 novembre a Los Angeles. Ecco coloro che faranno il trionfale ingresso A cura di Camilla Sernagiotto