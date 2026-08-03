Giorgia a Santa Maria del Cedro, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 6 agosto Giorgia chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Ostuni. Dopo alcune settimane di pausa, il 17 settembre l’artista darà il via all’ultima serie di appuntamenti. Previsti concerti a Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Giorgia. Il 3 agosto l’artista (FOTO) porterà la sua musica a Santa Maria del Cedro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Giorgia, la possibile scaletta del concerto
Dopo lo spettacolo sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica, lunedì 3 agosto Giorgia sarà in concerto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e le canzoni tratte dall’ultimo album G. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Giovedì 6 agosto Giorgia chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Ostuni. Dopo alcune settimane di pausa, il 17 settembre l’artista darà il via all’ultima serie di appuntamenti. Previsti concerti a Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano. Questo il calendario completo con i dettagli dei prossimi concerti:
- 6 agosto, Ostuni
- 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
- 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
- 28 settembre, Verona - Arena di Verona
- 3 ottobre, Milano - Unipol Dome
Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico G, arrivato al primo al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Golpe, L’unica e La cura per me, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.
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