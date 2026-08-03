Giorgia a Santa Maria del Cedro, la possibile scaletta del concerto

Giorgia, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica, lunedì 3 agosto Giorgia sarà in concerto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e le canzoni tratte dall’ultimo album G. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

L’unica / I Feel Love / Senza confine

E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza

Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti / Purple Rain

Come saprei

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero / I feel for you

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi

Girasole

Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

E poi

Golpe