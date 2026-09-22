Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per matrimonio con Laurini

Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per il matrimonio con Rossano LauriniSpettacolo
Dopo quasi vent’anni di amore sta arrivando il momento del grande passo. Le nozze saranno celebrate in Toscana con una cerimonia intima, lontana dai riflettori e nel segno della semplicità
Dopo una storia attraversata da amore, una separazione e un ritorno più forte di prima, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono pronti a sposarsi. Le nozze, attese negli ultimi giorni di settembre, dovrebbero svolgersi in Val d’Orcia, in una location immersa nella campagna toscana, con una cerimonia volutamente riservata e circondata soltanto da familiari e amici più stretti. Una scelta che rispecchia lo stile dell’attrice, da sempre lontana dagli eccessi e legata profondamente alla Toscana, dove vive con il compagno e il figlio Isal.
Un abito elegante e uno stile fedele alla sua personalità
Anche il look da sposa seguirà la stessa filosofia: niente effetti scenografici, ma un’eleganza essenziale. Secondo le indiscrezioni, Vanessa avrebbe scelto un abito bianco dalle linee pulite, con tessuti leggeri e un’estetica romantica ma contemporanea, in sintonia con l’immagine che l’ha resa una delle personalità più amate della televisione italiana. Tra gli invitati attesi figurano amici storici come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Claudio Bisio, pronti a celebrare un’unione che arriva dopo quasi vent’anni di vita condivisa.