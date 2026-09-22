Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per matrimonio con Laurini

Dopo quasi vent’anni di amore sta arrivando il momento del grande passo. Le nozze saranno celebrate in Toscana con una cerimonia intima, lontana dai riflettori e nel segno della semplicità

Dopo una storia attraversata da amore, una separazione e un ritorno più forte di prima, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono pronti a sposarsi. Le nozze, attese negli ultimi giorni di settembre, dovrebbero svolgersi in Val d’Orcia, in una location immersa nella campagna toscana, con una cerimonia volutamente riservata e circondata soltanto da familiari e amici più stretti. Una scelta che rispecchia lo stile dell’attrice, da sempre lontana dagli eccessi e legata profondamente alla Toscana, dove vive con il compagno e il figlio Isal.