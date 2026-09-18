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Mina pubblica "Vento di passione", cover di Pino Daniele.

Musica
©Ansa

La cantante pubblica “Vento di passione”, rilettura del brano scritto da Pino Daniele e portato al successo nel 2007 con Giorgia. Il singolo, disponibile da oggi, 18 settembre, anticipa l'album “Dilettevoli inedite eccedenze”, in uscita il 9 ottobre. Ad accompagnare il brano c'è un videoclip diretto da Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero

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È una rilettura di un brano firmato da Pino Daniele il nuovo singolo di Mina. “Vento di passione”, disponibile dal 18 settembre in radio e sulle piattaforme digitali, anticipa l'uscita di “Dilettevoli inedite eccedenze”, il terzo volume della collana dedicata a registrazioni e interpretazioni rimaste finora inedite. 

La canzone è una nuova versione del brano scritto da Pino Daniele e portato al successo nel 2007 dal duetto con Giorgia. Per questa interpretazione, Mina torna a confrontarsi con uno dei titoli più noti del repertorio del cantautore napoletano.

Il videoclip firmato da Ferzan Özpetek

Ad accompagnare l'uscita del singolo c'è un videoclip diretto da Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. La collaborazione affianca tre nomi di primo piano del panorama artistico italiano: la voce di Mina, la regia del cineasta italo-turco e la presenza dell'attore come protagonista del video. Il videoclip viene pubblicato in contemporanea con l'uscita del brano e ne accompagna il lancio sulle piattaforme digitali e nelle radio.

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L'album in uscita il 9 ottobre

“Vento di passione” è il primo estratto da “Dilettevoli inedite eccedenze”, il terzo volume della collana voluta da Mina per raccogliere materiali conservati negli anni e mai pubblicati. L'album uscirà il 9 ottobre ed è disponibile in pre-order dal 18 settembre. 

Il progetto si distingue perché composto esclusivamente da cover interpretate da Mina e rimaste finora inedite. Secondo quanto spiegato nel comunicato stampa, il repertorio nasce da una ricerca musicale che riporta alla luce canzoni poco conosciute accanto a titoli più celebri.

Dodici fotografie inedite nel libretto

Accanto alla componente musicale, “Dilettevoli inedite eccedenze” includerà anche materiale fotografico. Mina e Mauro Balletti hanno selezionato dagli archivi dodici immagini inedite che arricchiranno il libretto dell'album, pensato come edizione da collezione.

FOTOGALLERY

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