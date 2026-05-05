Grey's Anatomy, Debbie Allen svela la promessa fatta a Shonda Rhimes

Mentre debutta come regista a Broadway con un classico di August Wilson, la storica interprete della dottoressa Catherine Fox ha colto l'occasione per ribadire il suo legame con Grey's Anatomy
A 76 anni, Debbie Allen non conosce pause. Mentre debutta come regista a Broadway con un classico di August Wilson, la storica interprete della dottoressa Catherine Fox ha colto l'occasione per ribadire il suo legame con Grey's Anatomy e rivelare la promessa personale fatta alla creatrice della serie Shonda Rhimes. Una dichiarazione d'amore verso un progetto che va avanti da oltre un decennio — e che, a quanto pare, non ha intenzione di fermarsi.
Dal palcoscenico di Broadway alla corsia del Grey Sloan
Il 2 maggio è stata una serata importante per Debbie Allen: la prima di Joe Turner's Come and Gone, revival del drammaturgo August Wilson che lei stessa ha diretto, è andato in scena a Broadway con un cast di tutto rispetto. Tra i protagonisti figurano Taraji P. Henson nel ruolo di Bertha Holly e Cedric "the Entertainer" in quello di Seth Holly, in uno spettacolo costruito attorno a un processo creativo tanto intenso quanto riservato.
Allen ha descritto il periodo di prove come il migliore della sua carriera: uno spazio chiuso, protetto, dove il cast ha avuto il tempo di conoscersi davvero, di sbagliare, ricominciare e crescere senza pressioni esterne. Un lusso rarissimo nel mondo della televisione, dove i ritmi impongono velocità ben diverse. Ed è proprio questo contrasto ad aver alimentato in lei una riflessione sul valore di ogni esperienza creativa, indipendentemente dal mezzo.
Allen ha definito il teatro come un laboratorio creativo di quattro settimane, sottolineando come il cinema e la televisione operino con tempi molto più compressi. Eppure, proprio da questa differenza nasce la promessa: tutto ciò che ha affinato sul palcoscenico, lo riporterà intatto sullo schermo. Tra il pubblico della prima, a testimonianza di un legame professionale e personale solidissimo, c'era anche Shonda Rhimes, che non ha mancato di esprimere la propria ammirazione per l'intero progetto.
La promessa
Allen ha spiegato a People che fare tutto - recitare, dirigere, produrre, coreografare . la mantiene giovane, curiosa, perennemente studentessa della vita. A 76 anni, con sei Emmy e due Tony alle spalle, potrebbe permettersi di rallentare. Invece sceglie di accelerare.
L'attrice è entrata nel cast di Grey's Anatomy dalla stagione 8, interpretando la dottoressa Catherine Fox, e da allora ha progressivamente ampliato il suo ruolo fino a diventare produttrice esecutiva e uno dei pilastri creativi della serie. Nella sua veste di produttrice si occupa del design della produzione, seleziona i registi di ogni stagione, segue costumi e trucco, e lavora a stretto contatto con il team degli sceneggiatori. È lei, inoltre, a fare da mentore ai registi emergenti che vogliono fare pratica su un set di qualità.
La promessa fatta a Rhimes è dunque significato: riportare sulla serie tutte le competenze affinate in teatro. Da parte sua, era entusiasta di supportare Allen alla prima e ha elogiato il cast dello spettacolo. Quanto alla longevità di Grey's Anatomy, Allen non ha usato giri di parole: anzi, ha descritto la serie come una scalata senza una vetta visibile, un'impresa che continua a crescere stagione dopo stagione senza che nessuno sappia ancora dove si troverà la cima. Con la stagione 22 in corso, il viaggio è tutt'altro che finito.