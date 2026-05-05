Grey's Anatomy, Debbie Allen svela la promessa fatta a Shonda Rhimes

Allen ha definito il teatro come un laboratorio creativo di quattro settimane, sottolineando come il cinema e la televisione operino con tempi molto più compressi. Eppure, proprio da questa differenza nasce la promessa: tutto ciò che ha affinato sul palcoscenico, lo riporterà intatto sullo schermo . Tra il pubblico della prima, a testimonianza di un legame professionale e personale solidissimo, c'era anche Shonda Rhimes , che non ha mancato di esprimere la propria ammirazione per l'intero progetto.

Allen ha descritto il periodo di prove come il migliore della sua carriera : uno spazio chiuso, protetto, dove il cast ha avuto il tempo di conoscersi davvero, di sbagliare, ricominciare e crescere senza pressioni esterne. Un lusso rarissimo nel mondo della televisione, dove i ritmi impongono velocità ben diverse. Ed è proprio questo contrasto ad aver alimentato in lei una riflessione sul valore di ogni esperienza creativa, indipendentemente dal mezzo.

Il 2 maggio è stata una serata importante per Debbie Allen: la prima di Joe Turner's Come and Gone, revival del drammaturgo August Wilson che lei stessa ha diretto, è andato in scena a Broadway con un cast di tutto rispetto. Tra i protagonisti figurano Taraji P. Henson nel ruolo di Bertha Holly e Cedric "the Entertainer" in quello di Seth Holly, in uno spettacolo costruito attorno a un processo creativo tanto intenso quanto riservato.

A 76 anni, Debbie Allen non conosce pause. Mentre debutta come regista a Broadway con un classico di August Wilson, la storica interprete della dottoressa Catherine Fox ha colto l'occasione per ribadire il suo legame con Grey's Anatomy e rivelare la promessa personale fatta alla creatrice della serie Shonda Rhimes . Una dichiarazione d'amore verso un progetto che va avanti da oltre un decennio — e che, a quanto pare, non ha intenzione di fermarsi.

La promessa

Allen ha spiegato a People che fare tutto - recitare, dirigere, produrre, coreografare . la mantiene giovane, curiosa, perennemente studentessa della vita. A 76 anni, con sei Emmy e due Tony alle spalle, potrebbe permettersi di rallentare. Invece sceglie di accelerare.

L'attrice è entrata nel cast di Grey's Anatomy dalla stagione 8, interpretando la dottoressa Catherine Fox, e da allora ha progressivamente ampliato il suo ruolo fino a diventare produttrice esecutiva e uno dei pilastri creativi della serie. Nella sua veste di produttrice si occupa del design della produzione, seleziona i registi di ogni stagione, segue costumi e trucco, e lavora a stretto contatto con il team degli sceneggiatori. È lei, inoltre, a fare da mentore ai registi emergenti che vogliono fare pratica su un set di qualità.

La promessa fatta a Rhimes è dunque significato: riportare sulla serie tutte le competenze affinate in teatro. Da parte sua, era entusiasta di supportare Allen alla prima e ha elogiato il cast dello spettacolo. Quanto alla longevità di Grey's Anatomy, Allen non ha usato giri di parole: anzi, ha descritto la serie come una scalata senza una vetta visibile, un'impresa che continua a crescere stagione dopo stagione senza che nessuno sappia ancora dove si troverà la cima. Con la stagione 22 in corso, il viaggio è tutt'altro che finito.