Grey's Anatomy, Kim Raver e Kevin McKidd lasciano la serie tv

Ed è così che Kim Raver e Kevin McKidd, interpreti rispettivamente di Teddy Altman e Owen Hunt, chiuderanno il loro percorso nella serie dopo anni di presenza costante. I loro personaggi hanno attraversato una complessa evoluzione narrativa: dall’amicizia alla relazione sentimentale, fino al matrimonio, alla genitorialità condivisa e, più recentemente, al ruolo di ex che mantengono un legame familiare. Secondo le informazioni disponibili, la decisione di concludere la loro storia nello show è principalmente creativa.

Le parole degli attori

Kevin McKidd ha voluto condividere con i fan il proprio sentimento attraverso un comunicato ufficiale:

“Grey's Anatomy è stato un enorme capitolo della mia vita, sia a livello creativo che personale, e sono profondamente grato per tutto ciò che la serie mi ha dato nel corso degli anni. Interpretare il dottor Owen Hunt e dirigere nella serie mi ha formato enormemente, e ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo straordinario di persone durante tutto questo tempo. Sono particolarmente grato a Shonda Rhimes per aver creato Owen e per l’incoraggiamento che mi ha dato quando ho iniziato a dirigere. Mentre questo capitolo si chiude, guardo con entusiasmo a ciò che verrà: costruire nuovi progetti, raccontare nuove storie e portare tutto ciò che ho imparato nella prossima fase della mia carriera”.

Anche Kim Raver ha espresso profonda riconoscenza nei confronti della serie e del suo ruolo: “Interpretare la dottoressa Teddy Altman avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Sedici anni fa ho avuto il privilegio di entrare in questo ruolo grazie alla visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers. Da allora è stato un vero dono dare vita alle parole iconiche di Shonda e del nostro brillante team di sceneggiatori. Sono profondamente grata alla nostra attuale showrunner, Meg Marinis, per la sua leadership e il suo cuore, e voglio rendere omaggio al grande talento delle showrunner che l'hanno preceduta”.