Grey's Anatomy, Kim Raver e Kevin McKidd lasciano la serie tv

Gli interpreti di Teddy Altman e Owen Hunt chiuderanno il loro percorso nella serie dopo anni di presenza costante. Secondo le informazioni disponibili, la decisione di concludere la loro storia nello show è principalmente creativa. L’episodio finale dei due personaggi coinciderà con il gran finale della stagione 22, già registrato e previsto negli Stati Uniti per il 7 maggio, con successiva distribuzione in Italia su Disney+
La stagione 22 di Grey's Anatomy segnerà un momento storico per il celebre medical drama: due figure iconiche dello show, Kim Raver e Kevin McKidd, lasceranno la serie. La notizia, inattesa per molti spettatori, conferma ancora una volta come le partenze dei protagonisti siano parte integrante della lunga storia del programma. La creatrice Shonda Rhimes, tuttavia, rassicura i fan: “Avranno un lieto fine”.
Ed è così che Kim Raver e Kevin McKidd, interpreti rispettivamente di Teddy Altman e Owen Hunt, chiuderanno il loro percorso nella serie dopo anni di presenza costante. I loro personaggi hanno attraversato una complessa evoluzione narrativa: dall’amicizia alla relazione sentimentale, fino al matrimonio, alla genitorialità condivisa e, più recentemente, al ruolo di ex che mantengono un legame familiare. Secondo le informazioni disponibili, la decisione di concludere la loro storia nello show è principalmente creativa.
L’episodio finale dei due personaggi coinciderà con il gran finale della stagione 22, già registrato e previsto negli Stati Uniti per il 7 maggio, con successiva distribuzione in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Il futuro della serie e l’impatto sul budget
Al momento, Grey's Anatomy non ha ancora ricevuto conferma ufficiale per la stagione 23, anche se le probabilità di rinnovo restano elevate.
Il magazine statunitense Deadline riporta che, se il proseguimento fosse confermato, potrebbe comportare una riduzione del budget complessivo, con un numero di episodi inferiore ai 18 prodotti nelle ultime due stagioni. L’uscita di due membri storici del cast contribuirebbe a ridurre la pressione economica su un progetto corale di lunga durata come questo.
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Le parole degli attori
Kevin McKidd ha voluto condividere con i fan il proprio sentimento attraverso un comunicato ufficiale:
“Grey's Anatomy è stato un enorme capitolo della mia vita, sia a livello creativo che personale, e sono profondamente grato per tutto ciò che la serie mi ha dato nel corso degli anni. Interpretare il dottor Owen Hunt e dirigere nella serie mi ha formato enormemente, e ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo straordinario di persone durante tutto questo tempo. Sono particolarmente grato a Shonda Rhimes per aver creato Owen e per l’incoraggiamento che mi ha dato quando ho iniziato a dirigere. Mentre questo capitolo si chiude, guardo con entusiasmo a ciò che verrà: costruire nuovi progetti, raccontare nuove storie e portare tutto ciò che ho imparato nella prossima fase della mia carriera”.
Anche Kim Raver ha espresso profonda riconoscenza nei confronti della serie e del suo ruolo: “Interpretare la dottoressa Teddy Altman avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Sedici anni fa ho avuto il privilegio di entrare in questo ruolo grazie alla visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers. Da allora è stato un vero dono dare vita alle parole iconiche di Shonda e del nostro brillante team di sceneggiatori. Sono profondamente grata alla nostra attuale showrunner, Meg Marinis, per la sua leadership e il suo cuore, e voglio rendere omaggio al grande talento delle showrunner che l'hanno preceduta”.
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Shonda Rhimes e Meg Marinis celebrano i personaggi
La creatrice Shonda Rhimes ha voluto sottolineare come la storia di Owen e Teddy riceverà una chiusura positiva: “Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di vedere la storia d’amore di Owen e Teddy evolversi e approfondirsi, due personaggi che sembrano sempre trovare la strada per tornare l’uno dall’altra. È allo stesso tempo dolceamaro e gioioso dare a questa coppia il lieto fine che la loro storia merita. Kevin e Kim portano un talento straordinario, sfumature e cuore nei loro ruoli di Owen e Teddy. Il loro contributo lascia un segno indelebile in Grey’s Anatomy, sia davanti che dietro la macchina da presa. Sono profondamente grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con loro e di vederli brillare”.
Anche la showrunner Meg Marinis ha evidenziato il peso emotivo e professionale dei due attori nello show: “Kim e Kevin saranno sempre membri amati della famiglia di Grey’s Anatomy. Nel corso degli ultimi diciotto anni, Kevin ha portato una straordinaria profondità e umanità nel ruolo di Owen Hunt. È cresciuto da medico militare freddo e riservato a marito e padre amorevole. Per dodici stagioni, Kim ci ha stupiti con la sua interpretazione intensa e potente di Teddy Altman. La sua performance ha ispirato tutti noi. Anche se la loro storia si sta concludendo, non è mai davvero un addio. Siamo profondamente grati per gli anni, l’arte e i ricordi che ci hanno regalato”.
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Un arrivederci che lascia la porta aperta
Le dichiarazioni degli attori e dei membri dello staff creativo suggeriscono che la partenza non esclude futuri ritorni.
Meg Marinis ha infatti puntualizzato: “Questo non è mai davvero un addio”. Considerando la storia della serie, è possibile che Teddy Altman e Owen Hunt possano tornare a muoversi nei corridoi del Grey Sloan Memorial in futuro, qualora la serie prosegua senza interruzioni definitive.
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