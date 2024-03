Grey's Anatomy, il nuovo trailer della stagione 20

grey’s anatomy, il trailer della ventesima stagione

Nuovi episodi in arrivo per una delle produzioni più longeve e amate del piccolo schermo. Giovedì 14 marzo Grey’s Anatomy debutterà sulla ABC e in streaming su Hulu per il pubblico americano. Il canale YouTube dell’emittente televisiva ha distribuito il trailer ufficiale della ventesima stagione che vedrà un parziale ridimensionamento del ruolo della dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

Infatti, come annunciato nei mesi scorsi, l’attrice ha deciso di concentrarsi su altri impegni lavorativi diminuendo la sua presenza all’interno della serie tv.