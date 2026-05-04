Bridgerton 5, Shonda Rhimes sorprende i fan con novità

“Sono davvero emozionata”. Con queste parole la produttrice ha sintetizzato il proprio stato d’animo, aggiungendo: “I fan ci hanno supportato in ogni direzione che abbiamo preso con la storia, il che è stato meraviglioso per me. Ho davvero pensato che la reazione alla quarta stagione sia stata straordinaria. Sono entusiasta che i fan possano vedere cosa faremo nella quinta stagione”

La macchina produttiva di Bridgerton prosegue il suo percorso e, con la conferma arrivata da Shonda Rhimes, la quinta stagione entra ufficialmente nella fase di realizzazione. L’annuncio non si limita a certificare l’avvio delle riprese, ma introduce anche un primo sguardo su quella che sarà la direzione narrativa, con particolare attenzione alla storia di Francesca Bridgerton e Michaela, destinate a occupare il centro della scena nei prossimi episodi. Fin dal suo debutto, la serie Netflix ambientata nell’Età della Reggenza ha strutturato il proprio racconto attorno a coppie differenti, ciascuna protagonista di una stagione dedicata. Daphne e Simon, Anthony e Kate, Colin e Penelope, Benedict e Sophie hanno scandito le prime quattro stagioni, contribuendo a definire il successo internazionale della serie e consolidandone l’identità presso il pubblico. Con la quinta stagione, però, questa impostazione subisce una significativa evoluzione: al centro della narrazione non ci sarà una delle coppie già note secondo il modello precedente, ma la relazione tra Francesca Bridgerton e Michaela, che segna anche la prima storia d’amore queer sviluppata all’interno della serie.

Francesca e Michaela: una relazione al centro della scena Il nuovo arco narrativo si concentra su Francesca Bridgerton e Michaela, figura legata alla famiglia di John Sterling, marito ormai scomparso di Francesca. Michaela è infatti sua cugina ed era già apparsa nella terza stagione, per poi ottenere maggiore spazio nella quarta. Durante il periodo in cui le due hanno condiviso la stessa abitazione, Francesca ha iniziato a riconsiderare il rapporto con Michaela, un legame che si è ulteriormente complicato dopo la morte di John, avvenuta nel corso della quarta stagione. In quel momento Francesca aveva immaginato di poter trovare sostegno proprio in Michaela, aspettativa che non ha però trovato riscontro immediato. La quinta stagione porterà entrambe le protagoniste al centro della narrazione, lasciando aperta la direzione evolutiva del loro rapporto. Approfondimento Bridgerton 5 è in produzione, Francesca e Michaela la prossima coppia

Il cast e le dichiarazioni della produzione A interpretare Francesca è ancora Hannah Dodd, mentre il personaggio di Michaela è affidato a Masali Baduza. In parallelo all’avvio della produzione, Shonda Rhimes ha condiviso il proprio entusiasmo nel corso di un’intervista rilasciata a People, soffermandosi anche sulla risposta del pubblico alle stagioni precedenti. “Sono davvero emozionata”: con queste parole la produttrice ha sintetizzato il proprio stato d’animo, aggiungendo: “I fan ci hanno supportato in ogni direzione che abbiamo preso con la storia, il che è stato meraviglioso per me. Ho davvero pensato che la reazione alla quarta stagione sia stata straordinaria. Sono entusiasta che i fan possano vedere cosa faremo nella quinta stagione”. Approfondimento Bridgerton, Shonda Rhimes rivela che potrebbe esserci un nuovo spinoff

Dal romanzo alla serie: una trasformazione del personaggio La trama trae ispirazione dal romanzo di Julia Quinn intitolato Amare un libertino, nel quale Francesca, dopo la morte di John, intraprende un nuovo percorso sentimentale accanto a Michael, cugino del defunto marito. L’adattamento televisivo ha però scelto di modificare radicalmente questa dinamica, trasformando il personaggio in una figura femminile. Una scelta già spiegata dalla stessa Julia Quinn nel 2024 attraverso i social, dove aveva dichiarato il proprio impegno nel rendere l’universo narrativo di Bridgerton “più diversificato e inclusivo man mano che le storie passano dai romanzi allo schermo”. Approfondimento Bridgerton 4, la showrunner chiarisce le differenze tra libro e serie