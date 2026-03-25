Netflix ha annunciato le novità del quinto ciclo di episodi dello show, ora in produzione. Al centro della trama, la figlia di mezzo dei Bridgerton interpretata da Hannah Dodd e i suoi sentimenti per la cugina di John, il marito scomparso

A un mese dal debutto in streaming del finale di Bridgerton 4, Netflix ha annunciato importanti novità sul prossimo ciclo di episodi, atteso sulla piattaforma non prima del prossimo anno.

Bridgerton 5, stagione annunciata in precedenza, è ufficialmente in produzione, lo confermano i canali social dello show e Netflix che ha già diffuso i dettagli della nuova storia.

Al centro della trama, le vicende sentimentali di Francesca Bridgerton, personaggio già noto al pubblico e interpretato dall'attrice britannica Hannah Dodd, alle prese con emozioni nuove per Michaela Stirling, cugina di John, interpretata da Masali Baduza.

Francesca e Michaela, al centro della trama una storia queer Dopo quattro stagioni successo internazionale sul piccolo schermo, Bridgerton si prepara a una svolta queer che si concretizzerà nel racconto dell'amore tra Francesca e Michaela, un sentimento inedito per la figlia di mezzo dei Bridgerton nonché un amore "proibito" per Londra nella Recency Era.

Per la nuova stagione televisiva la produzione dello show ha scelto, tra i romanzi di Julia Quinn il volume Amare un libertino cambiando un dettaglio fondamentale della trama.

Francesca, che nel libro si appassionava a Michael, il cugino di John, sullo schermo, incontrerà i sentimenti di Michaela, una donna.

I produttori di Bridgerton hanno cambiato la trama affinché nello show, per una volta, fosse centrale una storia d'amore tra due protagoniste femminili e l'incontro sarà sorprendente.

Francesca e Michaela sono due personaggi emotivamente complessi e lo show afronterà molti temi, non ultimo il lutto (di Francesca per il marito John) e la possibilità di concedersi un nuovo inaspettato inizio. Approfondimento Bridgerton 4, le differenze nel finale tra romanzo e serie tv

Il primo teaser della stagione 5 Bridgerton 5, stagione ora in produzione, esplorerà in otto episodi la complessa evoluzione emotiva di Francesca Bridgerton, personaggio presente nella terza e nella quarta stagione della serie col volto di Hannah Dodd, attrice che ha già recitato in altri show targati Netflix, inclusa la miniserie thriller Anatomia di uno scandalo e in Cercami a Parigi.

L'attrice britannica classe 1995 è protagonista del breve teaser diffuso dalla piattaforma che recita "L'amore ricomincia"

Per Francesca Bridgerton si tratterà di un nuovo inizio. Suo marito John (Victor Alli) è morto prematuramente e per lei è ora di trovare un nuovo compagno.

Michaela Stirling, che il pubblico ha visto brevemente nelle scene finali di Bridgerton 3, ricompare nella storia per occuparsi dell'eredità del cugino e della sua tenuta. Vivace e fragile, a sua volta dovrà fare i conti con ciò che capirà di provare per Francesca.

La svolta narrativa e la decisione di cambiare genere a uno dei personaggi principali della stagione erano state discusse dalla showrunner Jess Brownell con Julia Quinn da molto tempo.

Brownell aveva chiesto alla scrittrice di adattare la trama del libro in senso queer affinché anche quella parte di pubblico potesse sentirsi rappresentata dallo show.

A Teen Vogue la showrunner aveva spiegato che l'idea le era venuta già ai tempi dalla lettura del romanzo originale Amare un libertino.

Nel primo teaser le due nuove protagoniste dello show si sfiorano le mani mentre guardano verso l'orizzonte. Il futuro per loro sembra essere luminoso. Leggi anche Bridgerton, per Shonda Rhimes potrebbe arrivare un nuovo spin-off

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