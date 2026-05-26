Cesare Cremonini, sopralluogo a Gorizia prima del concerto

Il 31 maggio Cesare Cremonini si esibirà all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia per la data zero del nuovo tour. Il cantautore bolognese ha raccontato: “Siamo tutti in grande forma e voglio alzare ancora il livello, sia del concerto che della performance. Ci sono bellissime novità”
Grande attesa per i nuovi appuntamenti live di Cesare Cremonini. Il cantautore è attualmente impegnato con le prove dello spettacolo. La voce di Poetica (FOTO) ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Stiamo per decollare e l’adrenalina inizia ad essere una fedele compagna di viaggio!!”.
cesare cremonini: “Sarà un concerto per il pubblico”
In attesa dell'inizio della tournée, Cesare Cremonini ha raccontato: “Ci aspetta un inizio travolgente con la doppia data al Circo Massimo di Roma, ma tutte le date di questo evento saranno importanti e uniche per me. Le location sono imballate da far paura! A Firenze siete ben oltre i 50.000 e Imola sta raggiungendo quota 80.000. Siamo tutti in grande forma e voglio alzare ancora il livello, sia del concerto che della performance. Ci sono bellissime novità ma la più emozionante è stata il suonare per la prima volta i miei sax con la band. Prevedo grandi cose sul palco”.
L’artista ha aggiunto: “Sarà un concerto per il pubblico ma come sempre prima di tutto un contenitore di esperienze vissute, perché il palcoscenico è davvero un luogo che ti protegge dal mondo là fuori e ti permette di portarci qualcosa di segreto, come una pista da corsa in cui non valgono le regole del codice della strada, con larghe vie di fuga e un motore da corsa per poter raggiungere e superare il limite in sicurezza. Conviene usarlo per mettersi alla prova e migliorarsi, ogni volta”.
Lunedì 25 maggio Cesare Cremonini ha condiviso una serie di scatti dal palco di Gorizia anticipando: “A Gorizia sono iniziate le prove sul mega palco di Cremonini Live 2026. Mi piace moltissimo e lo sento già mio. Complimenti a tutta la squadra che sta lavorando da mesi per questo grande spettacolo. È tutto sempre di più. Nei prossimi giorni ve lo faccio vedere ma non capisco come farlo stare nelle foto! Stiamo per decollare e l’adrenalina inizia ad essere una fedele compagna di viaggio!!”. Ecco il calendario completo con i concerti di Cesare Cremonini:
- 31 maggio - Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta
- 6 giugno – Roma, Circo Massimo
- 7 giugno – Roma, Circo Massimo
- 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura
- 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
- 17 giugno – Firenze, Visarno Arena
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Cesare Cremonini è tra i cantautori più amati della scena italiana. Dopo essersi affermato come voce dei Lunapop, nel 2002 l’arista ha pubblicato il suo primo album solista Bagus. Tra i suoi dischi più amati troviamo La teoria dei colori, Possibili scenari e Alaska Baby. Per quanto riguarda i brani, citiamo Latin Lover, Dicono di me, La nuova stella di Broadway, Poetica, La ragazza del futuro, Ora che non ho più te e Nonostante tutto in collaborazione con Elisa (FOTO).
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Ansa/Getty/Instagram
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