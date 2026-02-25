Il 26 febbraio su Netflix escono gli ultimi episodi della quarta stagione, con al centro la storia d’amore fra Benedict Bridgerton e Sophie Baeck e le storyline di Violet, Francesca, Lady Danbury e Penelope/ Lady Whistledown. E il trailer sembra anticipare un lutto

L’attesa è finita: il 26 febbraio la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I fan scopriranno finalmente come evolverà la nascente storia d’amore fra Benedict Bridgerton e Sophie Baeck, ma anche quella fra Violet e Lord Marcus Anderson. Senza dimenticare le storyline di Francesca Bridgerton, Lady Danbury e Penelope/ Lady Whistledown. Ecco dov’eravamo rimasti.

I primi quattro episodi della quarta stagione si sono focalizzati sull'incontro fra Benedict e Sophie a un ballo in maschera e sulla successiva ricerca di lui per scoprire l'identità della debuttante che gli ha rubato il cuore. O almeno così pensa Benedict, non sapendo che Sophie è una domestica di casa Penwood, costretta a rivestire quel ruolo dalla moglie del suo defunto padre, il conte di Penwood, in quanto figlia illegittima. I due, per una serie di coincidenze, si ritrovano, e Benedict - sempre ignaro che lei sia la "lady d'argento" del ballo - la fa assumere a casa Bridgerton: cercano di evitarsi ma alla fine la passione prende il sopravvento. Tuttavia l'epilogo non è felice: Benedict, sapendo che non può sposare Sophie per la loro differenza di classe sociale, le propone di diventare la sua amante: per lui significa non perderla, ma per lui è un'umiliazione. E i guai sono all'orizzonte, dato che la "matrigna" della ragazza, Araminta, e le sue due figlie si trasferiscono accanto alla dimora dei Bridgerton.

All'interno della famiglia che dà il nome alla serie, anche Violet è alle prese con un nuovo amore. La madre degli otto fratelli Bridgerton combatte per resistere all'evidente attrazione fra lei e Lord Marcus Anderson, divisa fra la paura di non essere più desiderabile per via dell'età e la voglia di trovare una nuova felicità: e alla fine sceglie la seconda. L'insicurezza caratterizza anche la storyline di Francesca Bridgerton, da poco sposata con il Conte di Kilmartin e afflitta dalla sua inesperienza in tema di sessualità, oltre che dal fatto di non essere ancora riuscita a rimanere incinta.

Nel frattempo Penelope, che ora tutti sanno essere Lady Whistledown, fa i conti con i nuovi equilibri di potere che la sua posizione sta creando, fra pressanti direttive della Regina e richieste di aiuto dei familiari. E proprio la Regina è al centro di un'altra sottotrama insieme a Lady Danbury: quest'ultima vorrebbe allontanarsi dalla società, per viaggiare e tornare nel suo Paese di origine che non vede da quando aveva quattro anni. La Regina però oppone un brusco rifiuto, arrivando a definire Lady Danbury non un'amica ma una sua suddita, salvo poi scusarsi e - in lacrime - confessare di aver paura di essere sola nel momento in cui il Re dovesse morire.