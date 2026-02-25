Offerte Sky
Bridgerton 4, arriva la seconda parte: dov'eravamo rimasti e cosa sappiamo

Serie TV
©Webphoto

Il 26 febbraio su Netflix escono gli ultimi episodi della quarta stagione, con al centro la storia d’amore fra Benedict Bridgerton e Sophie Baeck e le storyline di Violet, Francesca, Lady Danbury e Penelope/ Lady Whistledown. E il trailer sembra anticipare un lutto

L’attesa è finita: il 26 febbraio la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I fan scopriranno finalmente come evolverà la nascente storia d’amore fra Benedict Bridgerton e Sophie Baeck, ma anche quella fra Violet e Lord Marcus Anderson. Senza dimenticare le storyline di Francesca Bridgerton, Lady Danbury e Penelope/ Lady Whistledown. Ecco dov’eravamo rimasti.

Benedict e Sophie

I primi quattro episodi della quarta stagione si sono focalizzati sull’incontro fra Benedict e Sophie a un ballo in maschera e sulla successiva ricerca di lui per scoprire l’identità della debuttante che gli ha rubato il cuore. O almeno così pensa Benedict, non sapendo che Sophie è una domestica di casa Penwood, costretta a rivestire quel ruolo dalla moglie del suo defunto padre, il conte di Penwood, in quanto figlia illegittima. I due, per una serie di coincidenze, si ritrovano, e Benedict - sempre ignaro che lei sia la “lady d’argento” del ballo - la fa assumere a casa Bridgerton: cercano di evitarsi ma alla fine la passione prende il sopravvento. Tuttavia l’epilogo non è felice: Benedict, sapendo che non può sposare Sophie per la loro differenza di classe sociale, le propone di diventare la sua amante: per lui significa non perderla, ma per lui è un’umiliazione. E i guai sono all’orizzonte, dato che la “matrigna” della ragazza, Araminta, e le sue due figlie si trasferiscono accanto alla dimora dei Bridgerton.

Violet e Francesca

All’interno della famiglia che dà il nome alla serie, anche Violet è alle prese con un nuovo amore. La madre degli otto fratelli Bridgerton combatte per resistere all’evidente attrazione fra lei e Lord Marcus Anderson, divisa fra la paura di non essere più desiderabile per via dell’età e la voglia di trovare una nuova felicità: e alla fine sceglie la seconda. L’insicurezza caratterizza anche la storyline di Francesca Bridgerton, da poco sposata con il Conte di Kilmartin e afflitta dalla sua inesperienza in tema di sessualità, oltre che dal fatto di non essere ancora riuscita a rimanere incinta.

Penelope/ Lady Whistledown e Lady Danbury

Nel frattempo Penelope, che ora tutti sanno essere Lady Whistledown, fa i conti con i nuovi equilibri di potere che la sua posizione sta creando, fra pressanti direttive della Regina e richieste di aiuto dei familiari. E proprio la Regina è al centro di un’altra sottotrama insieme a Lady Danbury: quest’ultima vorrebbe allontanarsi dalla società, per viaggiare e tornare nel suo Paese di origine che non vede da quando aveva quattro anni. La Regina però oppone un brusco rifiuto, arrivando a definire Lady Danbury non un’amica ma una sua suddita, salvo poi scusarsi e - in lacrime - confessare di aver paura di essere sola nel momento in cui il Re dovesse morire.

Cosa sappiamo della seconda parte della stagione

Il trailer della seconda parte della quarta stagione di Bridgerton mostra il conflitto fra Benedict e Sophie: lei si rifiuta di essere la sua amante, lui non vuole perderla ma non sa come poter stare insieme a una donna che la società gli impone di non frequentare. Inoltre il trailer anticipa che ci saranno un lutto, che alcuni ipotizzano possa riguardare il marito di Francesca, e diversi ritorni di personaggi delle stagioni passate.

