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L'Odissea di Christopher Nolan, cast e personaggi del film con Matt Damon e Anne Hathaway

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Portare sul grande schermo l'opera di Omero trasformandola in un kolossal che unisce mito, avventura e grande cinema non è facile. Se però a farlo è il regista premio Oscar per Oppenheimer, allora diventa più semplice. Il successo - scontato - non dipende solo dal cineasta ma anche dalle star che recitano nella pellicola. Al centro c’è Ulisse, interpretato da Damon, ma il racconto si allarga anche ai personaggi che ne segnano il destino, dalla Penelope di Hathaway al Telemaco di Tom Holland

di Camilla Sernagiotto

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