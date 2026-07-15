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Matt Damon interpreta Ulisse, re di Itaca e protagonista assoluto dell’epopea, costretto ad affrontare creature mostruose, divinità e insidie naturali nel tentativo di tornare dalla propria famiglia. L’attore costruisce un eroe lontano dalla perfezione, tanto brillante come stratega quanto segnato dalle conseguenze delle sue decisioni e dagli anni trascorsi in guerra. La collaborazione rappresenta il terzo incontro cinematografico tra Damon e Nolan dopo Interstellar e Oppenheimer.

In Italia è possibile vedere L'Odissea di Christopher Nolan nel formato IMAX 70mm?