Odissea, il trailer del film di Christopher Nolan

È uscito il trailer finale del film Odissea di Christopher Nolan, che arriverà nei cinema il 16 luglio 2026. L’adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero racconta il lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse (Matt Damon, che aveva già lavorato con il regista nelle pellicole Interstellar e Oppenheimer). Il nuovo trailer mostra nuove scene mozzafiato e anticipa lo scontro epico tra Ulisse e il Ciclope, la creatura mitologica che Christopher Nolan ha creato grazie all’uso di un insieme di animatronica e marionette e della performance di Bill Irwin (Interstellar).

“Tutto nella sequenza del Ciclope è pensato per cercare di immaginare: come sarebbe una situazione del genere nella vita reale?”, ha dichiarato il regista in un’intervista alla rivista Empire. “Non si tratta di un approccio da libro di fiabe o da cartone animato, ma di un vero e proprio tentativo di immedesimarsi in Ulisse e nei suoi uomini. È una situazione terrificante”. Matt Damon ha aggiunto: “Bill faceva le voci e i rumori ed è stato con noi per tutto il tempo. All’ingresso della grotta c’era un ronzio. E lo si può sentire nel film, perché c’erano migliaia di api proprio all’imboccatura della grotta. Bisognava attraversare questa cortina di api per entrare”. Inoltre, il regista e il cast hanno girato la scena con 40 pecore. “L’odore era pungente, per così dire”, ha ricordato Nolan. “Sì, e dopo un po’ è diventato molto, molto umido e maleodorante. Ma ho costruito molte grotte in passato. Girare in una grotta vera è tutta un’altra cosa. Una volta che la roccia viene spostata a chiudere l’ingresso e ci si ritrova al buio, l’atmosfera è davvero opprimente. Ha dato un senso di realismo estremo”.

Il cast include anche Tom Holland nei panni del figlio Telemaco, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal nel ruolo di Menelao, Corey Hawkins, Benny Safdie, Elliot Page e l’artista 10 volte candidato ai Grammy Awards Travis Scott.

L’attrice Lupita Nyong’o aveva risposto alle critiche razziste che aveva ricevuto per essere stata scelta come interprete di Elena di Troia. Il poeta greco Omero aveva descritto il personaggio mitologico “dalla pelle chiara, bionda”, nonché “il volto che fece salpare mille navi” perché le sue nozze con Paride aveva dato inizio alla guerra di Troia. Il commentatore Matt Walsh, però, aveva affermato che “nessuna persona al mondo pensa davvero che Lupita Nyong’o sia “la donna più bella del mondo””. Secondo lui, inoltre, il regista due volte premio Oscar sarebbe stato un “codardo” per averla scelta al posto di un’attrice bianca. Anche l’imprenditore Elon Musk aveva protestato. Lo scorso febbraio aveva commentato il post di un utente su X che aveva definito “un insulto” a Omero il casting dell'attrice, sostenendo che Nolan avesse “perso la sua integrità”. Secondo lui, infatti, il regista, semplicemente, “vuole i premi”. In una successiva intervista alla rivista Elle, Nyong’o aveva replicato alle polemiche. “Questa è una storia mitologica”, aveva detto. “Sostengo pienamente le intenzioni di Chris e la versione di questa storia che sta raccontando. Il nostro cast è rappresentativo del mondo. Non sto perdendo tempo a pensare a una difesa. Le critiche ci saranno, che io risponda o meno”. In merito alla bellezza del personaggio di Elena, poi, aveva precisato di voler approfondire anche altri aspetti più intimi: “Non si può recitare la bellezza. Voglio sapere chi è un personaggio. Cosa c'è oltre la bellezza? Cosa c'è oltre l'aspetto esteriore? Questo è il bello di lavorare su un testo così noto, che è stato studiato, interpretato e da cui sono state tratte diverse fonti. La ricerca potrebbe essere infinita. Il bello di lavorare con uno scrittore come Chris è che tutto è già scritto sulla pagina. L'indagine inizia dalle pagine che ti vengono fornite. È su quelle che mi sono basata”. Per Nyong’o, poi, la forza del film risiede proprio nella diversità del cast: "È davvero speciale far parte de L’Odissea, perché è un'opera grandiosa. Abbraccia mondi diversi. Ecco perché il cast è quello che è. Stiamo dando vita alla narrazione epica del nostro tempo”.

“L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato nel settembre 2025 Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva aggiunto Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival. Sarà il primo lungometraggio di Hollywood girato interamente con telecamere IMAX. È stato infatti creato un nuovo involucro per la pellicola IMAX, chiamato “blimp”, in grado di ridurre il rumore prodotto dalle telecamere IMAX e di riprendere così le scene ricche di dialoghi sul grande formato.