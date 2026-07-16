Non a caso, in una delle prime sequenze, Telemaco viene rimproverato durante un allenamento con la spada: la sua difesa è troppo veloce, troppo perfetta. Per sorprendere l’avversario bisogna scoprirsi, offrire il fianco, diventare bersaglio. In quella scherma c’è la tesi dell’intero film. Una lezione che potrebbe diventare una seduta di psicanalisi: meno corazze, più ferite.

Perché l’Ulisse di Nolan, a differenza dei tanti che lo hanno preceduto — da Kirk Douglas a Ralph Fiennes, passando per Bekim Fehmiu — non viene celebrato soltanto per la propria furbizia. È costretto, al contrario, a fare i conti con l’arte dell’inganno che lo ha reso immortale. L’uomo che ha posto fine all’assedio di Troia nascondendo un esercito nel ventre di un cavallo è un reduce tormentato dai fantasmi della propria coscienza, dalla propria hybris e da un mare che pare avercela con lui personalmente.

A onor del vero, non è il solo. Anche il vento, la pioggia e la neve partecipano con entusiasmo alla persecuzione. Gli elementi, in un film di Nolan, non fanno mai da comparse: ambiscono al ruolo di antagonisti e spesso lo ottengono.

Eppure, quando va a caccia, Ulisse pizzica sempre la corda dell’arco prima di scoccare la freccia, affinché la preda avverta la sua presenza. Una sorta di campanello d’allarme venatorio. Quasi volesse giocare ad armi pari, rinunciando al vantaggio della sorpresa.

Un gesto cavalleresco e insieme temerario, perfetto contraltare all’inganno del cavallo di Troia: l’uomo che annuncia il proprio arrivo agli animali è lo stesso che è entrato nella città nemica nascosto dentro un dono. Un paradosso in carne, ossa e cicatrici. L’arciere che si manifesta e lo stratega che si occulta abitano lo stesso corpo.

Come il suo eroe, anche Nolan rinuncia agli espedienti più corrivi, alle facili scorciatoie per incantare lo spettatore. Non mette le rotelle al mito, non distribuisce briciole di pane per impedire al pubblico di perdersi nel bosco. Odissea tratta chi guarda non come un marmocchio da blandire, ma come un essere umano in cerca di un’esperienza visiva e sonora unica.

Un’opera matura, profonda, dolente e crepuscolare che, senza essere minimalista — ci mancherebbe, con navi, Ciclopi, eserciti e divinità meteoropatiche — gioca con l’essenza dell’epica, del mito e del cinema stesso.

A prestare corpo e stanchezza al protagonista è un magnifico Matt Damon, che con Nolan aveva già attraversato i buchi neri di Interstellar e i laboratori di Oppenheimer. L’attore ha raccontato di aver accettato la parte prima ancora di sapere di quale film si trattasse. Al regista è bastato pronunciare una parola: «Odissea». In fondo, aveva ragione lui. Quando Nolan chiama, non si domanda quale sia la destinazione: si prepara la valigia, possibilmente impermeabile.

Ad attenderlo dall’altra parte del Mediterraneo c’è la Penelope di Anne Hathaway: una regina la cui grazia maschera una tempra d’acciaio e una furia latente. Non una vedova in attesa, ma una sovrana assediata da uomini che scambiano il desiderio per diritto di proprietà.

È china su un telaio che Hathaway ha realmente imparato a usare, tessendo e disfacendo il tempo come il montaggio di Jennifer Lame. D’altronde, Penelope è la prima montatrice della cultura occidentale: allunga, accorcia, rimanda il finale e tiene in scacco i Proci con ago, filo e intelligenza.

E c’è un oggetto minuscolo a legare i due sposi attraverso vent’anni di lontananza: la fibula omerica, qui trasfigurata nella spilla sacra dedicata ad Atena che Penelope dona a Ulisse. Un talismano da appuntarsi sul petto, all’altezza del cuore. Basta un frammento di metallo per attraversare il mare, quando tutto il resto sembra destinato a naufragare.

THE ODYSSEY