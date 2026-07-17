Chi era Omero? Il giallo dell'autore di Iliade e Odissea

Introduzione

Il 16 luglio è uscito nelle sale italiane Odissea (The Odyssey) di Christopher Nolan, e con il kolossal torna d'attualità una domanda vecchia di oltre duemila anni: chi era davvero l'autore dei due poemi che hanno fondato la letteratura occidentale? La cosiddetta "questione omerica" divide gli studiosi dal Settecento e, prima ancora, aveva incuriosito già i filologi dell'antica Alessandria. Un poeta cieco realmente esistito, due autori diversi, oppure il nome collettivo di una tradizione orale durata secoli: ecco cosa sappiamo - e cosa probabilmente non sapremo mai - su Omero.