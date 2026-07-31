“Ma perché non posso mettere il parmigiano sui miei frutti di mare se ne ho voglia?” In Italia il mare (frutti di mare) e i monti (formaggi e carne) sono tradizioni culinarie distinte. Si sono sviluppate separatamente e l’abitudine di tenere separati gli ingredienti è rimasta. Dopo un’insalata di mare è più comune ordinare spaghetti alle vongole e una frittura di calamari, anziché passare a fettuccine alla bolognese.